الرياضة

الأخضر يبدأ تحضيراته لمواجهة المغرب في كأس العرب

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ       6 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

استأنف المنتخب الوطني ظهر اليوم السبت برنامجه الإعدادي استعدادًا لمواجهة منتخب المغرب بعد غدٍ الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العرب FIFA قطر 2025™.

واكتفى لاعبو المنتخب الوطني بحصة تدريبية استرجاعية في النادي الصحي، فيما منح مساعد المدير الفني فرانسوا رودريغيز اللاعبين في الفترة المسائية راحة عن التدريبات مع فترة حرة، على أن يكون التجمع مجددًا مساء اليوم في المعسكر.

ويختتم الأخضر استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السابعة من مساء يوم غدٍ الأحد على ملاعب تدريب أسباير، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *