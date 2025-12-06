البلاد (الرياض)
أعلنت شركة القدية للاستثمار عن افتتاح استوديوهات “بلاي ميكر” في مدينة القدية، لتكون أحدث مركز إنتاج سينمائي متطور في المملكة، في خطوة نوعية تعكس التقدّم المتسارع لصناعة السينما والصناعات الإبداعية في المملكة العربية السعودية.
ويعد إطلاق استوديوهات “بلاي ميكر” إضافة إستراتيجية للبنية التحتية الإنتاجية في المملكة، حيث يضم مسرحين صوتيين عاليي التجهيز تم بناؤهما خصيصًا للإنتاج، إلى جانب ورش عمل مرنة ومرافق إنتاج متكاملة تلبي متطلبات الإنتاجات الإقليمية والدولية الكبرى. كما تضم مكاتب إنتاج حديثة ومرافق خدمية داخل الموقع، بما يوفّر بيئة متكاملة وسلسة لجميع مراحل العمل الإنتاجي.
وبدأت أعمال إنشاء مسرحين صوتيين إضافيين بمواصفات عالمية، والمقرر اكتمالهما في عام 2026، مما يسهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابية لأستوديوهات “بلاي ميكر”، وتمكينها من استضافة عدة إنتاجات كبرى في الوقت ذاته.
وفي هذا الإطار، شكّلت شركة القدية للاستثمار فريقًا متخصصًا على أرض الواقع لتقديم الدعم المباشر للمنتجين فيما يتعلق بالتصاريح، والخدمات اللوجستية، والعمليات التشغيلية. كما تتيح أستوديوهات “بلاي ميكر” إمكانية الاستفادة من حافز الاسترداد النقدي البالغ 40% لتكاليف الإنتاج في المملكة، الذي يُعد من أكثر الحوافز تنافسية على مستوى العالم.
وتعتزم استوديوهات “بلاي ميكر” إطلاق مرافق متخصصة لما بعد الإنتاج، والمؤثرات البصرية، والاستوديوهات الحجمية (Volumetric)، واستوديوهات الموسيقى، بما يسهم في تعزيز منظومة الإنتاج السينمائي في المملكة، وترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا وعالميًا لصناعة المحتوى.
وأوضح العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار عبدالله بن ناصر الداود أن استوديوهات “بلاي ميكر” ركيزة أساسية في طموحات مدينة القدية، وتعكس النجاح المتنامي للمملكة في قطاع الصناعات الإبداعية، وتشكّل خطوة مهمة في تعزيز هذا الزخم وتحقيق رؤيتنا في تأسيس وجهة عالمية المستوى تلتقي فيها الابتكار والثقافة والترفيه، وتصبح موطنًا جديدًا لصناعة السينما العالمية في المملكة.
وتقع استوديوهات “بلاي ميكر” في قلب مدينة القدية، الوجهة الأولى من نوعها عالميًا التي تلتقي فيها الثقافة والرياضة والإبداع، وعلى بُعد 40 دقيقة من الرياض، حيث توفّر الاستوديوهات منظومة لوجستية متكاملة، وخيارات سكن فاخرة لفرق العمل، إضافة إلى ارتباط مباشر ببيئة ترفيهية ديناميكية صُممت لإلهام صناعة المحتوى على نطاق عالمي.