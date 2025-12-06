اختتام منافسات المرحلة الأولى لـ”باها جدة تويوتا”

البلاد (جدة)
اختتمت أمس منافسات المرحلة الأولى من “باها جدة تويوتا”، الجولة الختامية من بطولة السعودية تويوتا للباها 2025، والتي تُقام بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة، ومحافظة جدة، وبرعاية الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي.
وشهدت المرحلة الأولى من “باها جدة تويوتا” مشاركة (68) سائقًا وملاحًا يمثلون (17) جنسية، وامتدت منافساتها لمسافة إجمالية بلغت (395) كلم، منها (206) كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.
وفي فئة ألتيمت بي، تمكّن يزيد الراجحي مع ملاحه تيمو غوتشالك من تسجيل أسرع زمن، منهِيَيْن المرحلة بزمن ساعة واحدة و(48) دقيقة و(6) ثوانٍ، وجاءت دانية عقيل في المركز الثاني بزمن ساعتين ودقيقة واحدة و(36) ثانية، فيما حقق التشيكي ميروسلاف زابليتال المركز الثالث بزمن ساعتين ودقيقتين و(28) ثانية.
اختتمت أمس منافسات المرحلة الأولى من “باها جدة تويوتا”، الجولة الختامية من بطولة السعودية تويوتا للباها 2025، والتي تُقام بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة، ومحافظة جدة، وبرعاية الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي.
وشهدت المرحلة الأولى من “باها جدة تويوتا” مشاركة (68) سائقًا وملاحًا يمثلون (17) جنسية، وامتدت منافساتها لمسافة إجمالية بلغت (395) كلم، منها (206) كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.
وفي فئة ألتيمت بي، تمكّن يزيد الراجحي مع ملاحه تيمو غوتشالك من تسجيل أسرع زمن، منهِيَيْن المرحلة بزمن ساعة واحدة و(48) دقيقة و(6) ثوانٍ، وجاءت دانية عقيل في المركز الثاني بزمن ساعتين ودقيقة واحدة و(36) ثانية، فيما حقق التشيكي ميروسلاف زابليتال المركز الثالث بزمن ساعتين ودقيقتين و(28) ثانية.
وفي فئة ألتيمت سجّل فارس المشنّا أفضل زمن في هذه الفئة منهِيًا المرحلة بزمن ساعتين و(21) دقيقة و(22) ثانية، تلاه في المركز الثاني عبدالعزيز اليعيش بزمن (3) ساعات و(10) دقائق و(19) ثانية، فيما جاء حسين آل لبيد في المركز الثالث بزمن (3) ساعات و(37) دقيقة و(39) ثانية.
وفي فئة ستوك تمكّن سفيان العمر من الفوز بالمركز الأول بزمن ساعتين و(27) دقيقة و(18) ثانية، وجاء خلف الشمري في المركز الثاني بزمن ساعتين و(48) دقيقة و(11) ثانية، ثم ماجد الثنيان في المركز الثالث بزمن (3) ساعات و(18) دقيقة و(40) ثانية.
وفي فئة تشالنجر حقق حمد الحربي المركز الأول بعد أن أنهى المرحلة بزمن ساعتين و(19) دقيقة و(52) ثانية، وجاء صالح السيف في المركز الثاني بزمن ساعتين و(20) دقيقة و(59) ثانية، فيما حجز عبدالله الفهاد المركز الثالث بزمن ساعتين و(29) دقيقة و(14) ثانية.
أما فئة سايد باي سايد فقد نجح حمزة باخشب في تحقيق المركز الأول بزمن ساعتين ودقيقتين و(42) ثانية، تلته مها الحملي في المركز الثاني بزمن ساعتين و(11) دقيقة و(34) ثانية، ثم الإماراتي منصور الهلي في المركز الثالث بزمن ساعتين و(12) دقيقة و(42) ثانية.
وفي فئة الشاحنات وصل الياباني تيروهيتو سوجاوارا إلى خط النهاية في المركز الأول بعد أن أنهى المرحلة بزمن ساعتين و(20) دقيقة و(52) ثانية.
وفي فئة الدراجات النارية تمكن عبدالحليم المغيرة من انتزاع المركز الأول بعد إنهائه المرحلة بزمن ساعتين و(47) دقيقة و(39) ثانية، وجاء توماس بلاكبورن في المركز الثاني بزمن ساعتين و(50) دقيقة و(15) ثانية، فيما حلّ الدراج الإماراتي عبدالله لنجاوي في المركز الثالث بزمن ساعتين و(59) دقيقة و(58) ثانية.
أما فئة الدراجات رباعية العجلات (كوادز) فقد تصدّر هاني النومسي الترتيب بزمن بلغ ساعتين و(52) دقيقة و(3) ثوانٍ، فيما جاء عبدالرحمن العبداللطيف في المركز الثاني بزمن (3) ساعات و(53) دقيقة و(31) ثانية، وجاءت مريهان الباز في المركز الثالث بزمن (5) ساعات ودقيقة واحدة و(11) ثانية.
وتُستكمل غدًا السبت منافسات المرحلة الثانية والأخيرة من “باها جدة تويوتا”، والتي تمتد لمسافة إجمالية تبلغ (301) كلم، منها (91) كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، وبعد انتهاء المرحلة سيُعقد المؤتمر الصحفي الختامي، يليه حفل تتويج الفائزين ببطولة “السعودية تويوتا للباها 2025”.
وفي فئة ستوك تمكّن سفيان العمر من الفوز بالمركز الأول بزمن ساعتين و(27) دقيقة و(18) ثانية، وجاء خلف الشمري في المركز الثاني بزمن ساعتين و(48) دقيقة و(11) ثانية، ثم ماجد الثنيان في المركز الثالث بزمن (3) ساعات و(18) دقيقة و(40) ثانية.
وفي فئة تشالنجر حقق حمد الحربي المركز الأول بعد أن أنهى المرحلة بزمن ساعتين و(19) دقيقة و(52) ثانية، وجاء صالح السيف في المركز الثاني بزمن ساعتين و(20) دقيقة و(59) ثانية، فيما حجز عبدالله الفهاد المركز الثالث بزمن ساعتين و(29) دقيقة و(14) ثانية.
أما فئة سايد باي سايد فقد نجح حمزة باخشب في تحقيق المركز الأول بزمن ساعتين ودقيقتين و(42) ثانية، تلته مها الحملي في المركز الثاني بزمن ساعتين و(11) دقيقة و(34) ثانية، ثم الإماراتي منصور الهلي في المركز الثالث بزمن ساعتين و(12) دقيقة و(42) ثانية.
وفي فئة الشاحنات وصل الياباني تيروهيتو سوجاوارا إلى خط النهاية في المركز الأول بعد أن أنهى المرحلة بزمن ساعتين و(20) دقيقة و(52) ثانية.
وفي فئة الدراجات النارية تمكن عبدالحليم المغيرة من انتزاع المركز الأول بعد إنهائه المرحلة بزمن ساعتين و(47) دقيقة و(39) ثانية، وجاء توماس بلاكبورن في المركز الثاني بزمن ساعتين و(50) دقيقة و(15) ثانية، فيما حلّ الدراج الإماراتي عبدالله لنجاوي في المركز الثالث بزمن ساعتين و(59) دقيقة و(58) ثانية.
أما فئة الدراجات رباعية العجلات (كوادز) فقد تصدّر هاني النومسي الترتيب بزمن بلغ ساعتين و(52) دقيقة و(3) ثوانٍ، فيما جاء عبدالرحمن العبداللطيف في المركز الثاني بزمن (3) ساعات و(53) دقيقة و(31) ثانية، وجاءت مريهان الباز في المركز الثالث بزمن (5) ساعات ودقيقة واحدة و(11) ثانية.
وتُستكمل غدًا السبت منافسات المرحلة الثانية والأخيرة من “باها جدة تويوتا”، والتي تمتد لمسافة إجمالية تبلغ (301) كلم، منها (91) كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، وبعد انتهاء المرحلة سيُعقد المؤتمر الصحفي الختامي، يليه حفل تتويج الفائزين ببطولة “السعودية تويوتا للباها 2025”.