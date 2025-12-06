آرسنال يسقط أمام أستون فيلا بثنائية في الدوري الإنجليزي

البلاد (جدة)
حقق أستون فيلا فوزاً دراماتيكياً أمام ضيفه آرسنال 2-1 اليوم السبت في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
افتتح أستون فيلا التسجيل في الدقيقة 36 بواسطة ماتي كاش ثم أدرك لياندرو تروسار التعادل لأرسنال في الدقيقة 52.
وفي الرمق الأخير من المباراة، منح إميليانو بوينديا (90+5) نقاط الفوز لأصحاب الدار. وبذلك، توقفت سلسلة أرسنال من 18 مباراة دون خسارة أمام أستون فيلا.
بهذه النتيجة، رفع أستون فيلا رصيده النقطي إلى (30) نقطة في المركز الثاني، فيما تجمَّد رصيد آرسنال عند (33) نقطة في صدارة الترتيب العام.
