آرسنال يسقط أمام أستون فيلا بثنائية في الدوري الإنجليزي
الرياضة

آرسنال يسقط أمام أستون فيلا بثنائية في الدوري الإنجليزي

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ       6 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حقق أستون فيلا فوزاً دراماتيكياً أمام ضيفه آرسنال 2-1 اليوم السبت في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح أستون فيلا التسجيل في الدقيقة 36 بواسطة ماتي كاش ثم أدرك لياندرو تروسار التعادل لأرسنال في الدقيقة 52.

وفي الرمق الأخير من المباراة، منح إميليانو بوينديا (90+5) نقاط الفوز لأصحاب الدار. وبذلك، توقفت سلسلة أرسنال من 18 مباراة دون خسارة أمام أستون فيلا.

بهذه النتيجة، رفع أستون فيلا رصيده النقطي إلى (30) نقطة في المركز الثاني، فيما تجمَّد رصيد آرسنال عند (33) نقطة في صدارة الترتيب العام.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

