وزارة الإعلام تدشّن فعاليات الثقافة الفلبينية اليوم ضمن مبادرة انسجام عالمي2

البلاد (الرياض)
تدشن وزارة الإعلام اليوم فعاليات أيام الثقافة الفلبينية ضمن مبادرة انسجام عالمي2، التي تنظمها بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، ضمن سلسلة فعاليات ثقافية تستعرض 14 ثقافة عالمية، بمبادرة من برنامج جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتقام في حديقة السويدي إحدى مناطق موسم الرياض.
وتستمر الفعاليات الفلبينية لمدة أربعة أيام، تسلط الضوء على الثقافة الفلبينية بمختلف جوانبها، إلى جانب إبراز دور المقيمين الفلبينيين في المملكة من خلال إسهاماتهم الاجتماعية والاقتصادية وأنشطتهم الثقافية وإسهاماتهم في المجتمع المحلي.
وتتضمن الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والموسيقية من بينها الحفلات الموسيقية والعروض الشعبية والفلكلورية، إلى جانب أجنحة الحرف اليدوية وفعاليات الأطفال الترفيهية والتعليمية، بمشاركة العديد من المطربين والمؤثرين والفنانين ونحو 80 عارضًا ومؤديًا للفنون الاستعراضية المختلفة.
وكانت وزارة الإعلام قد اختتمت أمس فعاليات الثقافة الإندونيسية، التي امتدت لمدة ثلاثة أيام، وشملت عروضًا ثقافية وشعبية متنوعة، بالإضافة إلى حفلات موسيقية وأجنحة تعريفية بالحياة والفنون الإندونيسية، وسط إقبال واسع من الزوار.
وجذبت فعاليات الثقافة الإندونيسية آلاف الزوار، الذين استمتعوا بالعروض الفنية وسط أجواء احتفالية ملأت ساحات الفعالية، مقدمة تجربة ثقافية تفاعلية متكاملة حول ثقافة إندونيسيا.
وتستمر فعاليات مبادرة انسجام عالمي2 حتى نهاية ديسمبر الجاري، مقدمة تجربة ثقافية متنوعة تعكس التنوع الثقافي الذي تزخر به المملكة، وتتيح للمقيمين والزوار فرصة التعرف على ثقافات عالمية متنوعة، معززّة التفاهم والتواصل بين مختلف المجتمعات.
