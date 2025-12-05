مهرجان البحر الأحمر يطلق نسخته الخامسة ببرنامج سينمائي متنوع

البلاد (جدة)
بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، انطلقت مساء أمس فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في ميدان الثقافة بجدة التاريخية، تحت شعار “في حب السينما”، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر، بمشاركة واسعة من نجوم وصنّاع السينما المحليين والعالميين.
وأكّد سمو وزير الثقافة في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، الترحيب بضيوف المهرجان قائلًا: “هنا في مدينة جدة الجميلة، النابضة بالإبداع والثقافة والفنون، يسعدني أن أرحب بمن شاركنا نجاحات الدورات الماضية، وبمن يحضر للمرة الأولى ليعيش تجربة تعكس طاقة شبابنا وثراء ثقافتنا”، موضحًا أنّ القطاع الثقافي شهد، بدعم كريم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، ونهضة غير مسبوقة جعلته ركيزة أساسية في مستقبل المملكة.
وأشار سموه إلى أنّ وزارة الثقافة عملت خلال السنوات السبع الماضية على صون تراث المملكة المتنوع، وبناء مشهد ثقافي مزدهر يشمل الفنون واللغة والموسيقى والحرف اليدوية وقطاع الأفلام، مؤكدًا أن السينما تُعد أحد أقوى أدوات التأثير الثقافي عالميًا، ودورًا محوريًا في تعزيز التفاهم بين الشعوب.
وأضاف سمو وزير الثقافة: “تجسد مؤسسة البحر الأحمر السينمائي رؤية المملكة في تمكين الشباب، ودعم المبدعين، وترسيخ حضور المملكة كوجهة سينمائية واعدة”.
وافتُتح المهرجان بفيلم “العملاق” (Giant)، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي كلمته، أوضح الرئيس التنفيذي للمهرجان فيصل بطيور أنّ اختيار فيلم الافتتاح يأتي انعكاسًا لرؤية المهرجان في دعم الأصوات والقصص من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وإيصالها للعالم.
من جانبها، أكدت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي جمانا الراشد, أن المؤسسة أسهمت خلال خمس سنوات في بناء منظومة فاعلة تمكّن صناع الأفلام من الدول العربية وآسيا وأفريقيا من قيادة مشاريعهم، مشيرة إلى أن 7 أفلام مدعومة من “صندوق البحر الأحمر” تم ترشيحها للمنافسة في “الأوسكار”، وأن الدورة الحالية تضم 111 فيلمًا من أكثر من 70 دولة، وتسلّط الضوء على 38 مخرجة.
ويقدم المهرجان هذا العام برنامجًا سينمائيًا متنوعًا يضم عروضًا عالمية مختارة وأعمالًا عربية تُعرض للمرة الأولى، إضافة إلى مسابقة رسمية تستقطب أفلامًا من القارات الخمس، وسلسلة من الجلسات الحوارية والبرامج الداعمة للمواهب؛ بهدف تمكين الأصوات الجديدة وتعزيز الحضور العربي في المشهد السينمائي الدولي.
