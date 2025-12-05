قرعة مونديال 2026| الأخضر السعودي في ” الثامنة” بجانب إسبانيا والرأس الأخضر والأورجواي

البلاد (جدة)

تعرّفت المنتخبات الباحثة عن المجد القاري على طريقها في المنافسة على أعرق الكؤوس، بعد سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026، التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة، في مركز كيندي للثقافة والفنون بالعاصمة واشنطن، في أجواء احتفالية جمعت مسؤولي كرة القدم العالميين والإعلاميين والمشجعين والساسة من مختلف القارات.

وقد أسفرت قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام لأول مرة في التاريخ بمشاركة 48 منتخبًا، عن مواجهات متفاوتة القوة في المنافسات التي تحتضنها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، حيث وضعت المنتخب السعودي في المجموعة «H» التي تبدو صعبة إلى حد كبير.

الأخضر في المجموعة الثامنة

حجز الأخضر السعودي مقعدًا في نهائيات كأس العالم 2026 بعد كثير من المشقة، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة من مشوار التصفيات الآسيوية خلف اليابان وأستراليا، ليذهب صوب الملحق القاري إلى جوار العراق وإندونيسيا، في معركة احتضنتها جدة، قبل أن تمنح بطاقة الترشح إلى الصقور لتحلق في أجواء المونديال.

وجاءت القرعة، التي جرت مساء اليوم الجمعة، في واشنطن بحضور رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ورئيس وزراء كندا والرئيسة المكسيكية، وكوكبة من نجوم الساحرة المستديرة عبر تاريخها الطويل بإجمالي حضور تجاوز 2400 ضيف، لتضع المنتخب السعودي في “مجموعة صعبة” إلى حد كبير إلى جوار إسبانيا وأورجواي والرأس الأخضر، فيما لم تكن رحيمة بالمنتخب المغرب، الذي حل إلى جانب البرازيل واسكتلندا وهايتي.

ووضعت قرعة كأس العالم، منتخب مصر إلى جوار بلجيكا في المجموعة السابعة، التي تضم أيضًا إيران، ونيوزلندا ، بينما وضعت قطر وجهًا لوجه مع سويسرا ضمن فرق المجموعة الثانية، التي شهدت أيضًا تواجد كندا “المستضيف”، فيما جاء تونس في السادسة بجانب هولندا واليابان.

نتائج قرعة كأس العالم 2026

المجموعة «A»: المكسيك– جنوب أفريقيا-كوريا الجنوبية- الفائز من الملحق الأوروبي (D).

المجموعة «B»: كندا– الفائز من الملحق الأوروبي (A)- قطر -سويسرا.

المجموعة «C»: البرازيل– المغرب- هايتي- أسكتلندا.

المجموعة «D»: الولايات المتحدة– باراجواي -أستراليا- الفائز من الملحق الأوروبي (C).

المجموعة «E»: ألمانيا– كوراساو- كوت ديفوار- الإكوادور.

المجموعة «F»: هولندا– اليابان- الفائز من الملحق الأوروبي (B)- تونس.

المجموعة «G»: بلجيكا– مصر -إيران- نيوزيلندا.

المجموعة «H»: إسبانيا– كاب فيردي- السعودية -أوروجواي.

المجموعة «I»: فرنسا- السنغال- الفائز من الملحق العالمي-النرويج.

المجموعة «J»: الأرجنتين– الجزائر -النمسا- الأردن.

المجموعة «K»: البرتغال– الفائز من الملحق العالمي- أوزبكستان- كولومبيا.

المجموعة «L»: إنجلترا– كرواتيا- غانا- بنما.

48 منتخباً للمرة الأولى

للمرة الأولى تنطلق نهائيات كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا في ثوبها الجديد، والتي تعتبر تغييرًا جوهريًا في مسابقات اختار الاتحاد الدولي «فيفا»، حيث حسم 42 منتخبًا بطاقات الترشح مباشرة إلى المونديال وذلك قبل 6 أشهر من الموعد المرتقب، في انتظار 6 مقاعد أخرى عبر الملحق العالمي.

المنتخبات الـ48 وزعت على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، يصعد المتصدر والوصيف عن كل مجموعة إلى دور الـ32، بجانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، ولم تسمح القرعة بوقوع منتخبين من نفس الاتحاد القاري في نفس المجموعة، باستثناء أوروبا التي يمثلها 16 منتخبًا في المونديال.

وكانت القائمة قد ضمت 42 منتخبًا تأهلت مباشرة إلى المونديال، موزعة على النحو التالي:

الثالوث المضيف؛ كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، ومن آسيا؛ أستراليا، إيران، اليابان، الأردن، كوريا الجنوبية، قطر، السعودية، أوزبكستان، بينما أعلنت أفريقيا عن 9 مقاعد، الجزائر، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، مصر، غانا، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس.

أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي حضرت حتى الآن بثلاثة مقاعد؛ كوراساو، هايتي، بنما، وجاء من أمريكا الجنوبية، حامل اللقب الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراجواي، أوروجواي، ومقعد وحيد من أوقيانوسيا لـ نيوزيلندا، ومن أوروبا: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، النرويج، البرتغال، اسكتلندا، إسبانيا، سويسرا.

6 مقاعد لم تُحدد بعد من أصل 48

4 مقاعد أوروبية، يتم تحديدها عبر الملحق الأوروبي بمشاركة 16 منتخبًا، من بينهم إيطاليا، بولندا، السويد، الدنمارك، وأوكرانيا، بواقع 12 منتخبًا احتلوا المركز الثاني في التصفيات، إضافة إلى 4 فرق صعدت عبر مسار دوري الأمم الأوروبية، ضمن آلية تعتمد على المستويات والتصنيف الدولي.

مقعدان عالميان، ستحسم نتيجتهما عبر صراع الملحق العالمي الذي يُقام خلال نافذة فيفا في الفترة من 23 إلى 31 مارس 2026، ويضم بوليفيا من أمريكا الجنوبية، الكونغو الديمقراطية من أفريقيا، العراق ممثل آسيا، جامايكا من كونكاكاف، كاليدونيا الجديدة، وسورينام.

تصنيف المنتخبات

تم توزيع المنتخبات على أربعة مستويات لتسهيل عملية السحب:

المستوى الأول: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

المستوى الثاني: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

المستوى الثالث: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب أفريقيا.

المستوى الرابع: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، الفائزون بالملحق الأوروبي (4)، والفائزان بالملحق العالمي (2).

ملعبا الافتتاح والنهائي

ومن المرتقب إقامة المباراة الافتتاحية والتي تجمع المكسيك مع جنوب أفريقيا، على ستاد أزتيكا في مكسيكو سيتي، الذي سبق أن استضاف نهائي 1970 و1986، فيما يحتضن ستاد ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية، أما بقية المباريات، فسيتم الإعلان عن أماكنها ومواعيدها في وقت لاحق.