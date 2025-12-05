رئيس مجلس النواب الهندي يلتقي وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهندية

البلاد (نيودلهي)
التقى رئيس مجلس النواب الهندي أوم بيرلا في مقر المجلس بالعاصمة نيودلهي, وفد أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهندية، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء الدكتور عبدالرحمن الحربي، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى جمهورية الهند.
وجرى خلال اللقاء، استعراض دعم وتطوير العلاقات البرلمانية، وتبادل الخبرات, بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي ختام اللقاء أكد الجانبان أهمية تكثيف الزيارات البرلمانية، بما يسهم في تعزيز مسارات التعاون بين مجلس الشورى ومجلس النواب الهندي.
وفي سياق متصل، التقى وفد أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهندية في إطار الزيارة الرسمية الحالية التي يقوم بها عضو مجلس النواب رئيس لجنة التقديرات بمجلس النواب في جمهورية الهند الدكتور سانجاي جايسوال.
وبُحِث خلال اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة الفرص المتاحة لتطوير التعاون الثنائي على الصعيد البرلماني.
كما قام الوفد بجولة ميدانية زار خلالها المتحف التاريخي في مبنى المجلس وحضر جانبًا من الجلسة العادية التي عقدها مجلس النواب.
ويضم وفد أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهندية برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء الدكتور عبدالرحمن الحربي، كلًا من الدكتور عثمان حكمي، والدكتور عبدالله الوقداني، كما حضر اللقاءات المستشار بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الهند رياض الكعبي.
التقى رئيس مجلس النواب الهندي أوم بيرلا في مقر المجلس بالعاصمة نيودلهي, وفد أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهندية، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء الدكتور عبدالرحمن الحربي، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى جمهورية الهند.
وجرى خلال اللقاء، استعراض دعم وتطوير العلاقات البرلمانية، وتبادل الخبرات, بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي ختام اللقاء أكد الجانبان أهمية تكثيف الزيارات البرلمانية، بما يسهم في تعزيز مسارات التعاون بين مجلس الشورى ومجلس النواب الهندي.
وفي سياق متصل، التقى وفد أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهندية في إطار الزيارة الرسمية الحالية التي يقوم بها عضو مجلس النواب رئيس لجنة التقديرات بمجلس النواب في جمهورية الهند الدكتور سانجاي جايسوال.
وبُحِث خلال اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة الفرص المتاحة لتطوير التعاون الثنائي على الصعيد البرلماني.
كما قام الوفد بجولة ميدانية زار خلالها المتحف التاريخي في مبنى المجلس وحضر جانبًا من الجلسة العادية التي عقدها مجلس النواب.
ويضم وفد أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهندية برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء الدكتور عبدالرحمن الحربي، كلًا من الدكتور عثمان حكمي، والدكتور عبدالله الوقداني، كما حضر اللقاءات المستشار بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الهند رياض الكعبي.