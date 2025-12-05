“دوري يلو” في نوفمبر.. غزارة تهديفية في 4 جولات

ولأن السباق نحو اللقب ونحو الصعود إلى دوري المحترفين يحتاج إلى رصيد نقطي كبير تعززه الأهداف، شهد دوري يلو غزارة تهديفية في جولاته الماضية ليسجل فقط في جولات شهر نوفمبر “4 جولات” 81 هدفًا، ليصبح ثاني أكثر شهر شهد أهداف في الدوري هذا الموسم بعد شهر أكتوبر الذي شهد 82 هدفًا، فيما كان قد شهر سبتمبر تسجيل 71 هدفًا.

ويتصدر أبها جدول الترتيب برصيد 23 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقيه العلا والعروبة، بينما يحل الدرعية رابعًا برصيد 21 نقطة، فيما يأتي البكيرية خامسًا بـ 19 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الرائد صاحب المركز السادس “18 نقطة“.

وخلال شهر نوفمبر ارتفعت وتيرة الأهداف في دوري يلو وسط الرغبة الكبيرة لأندية الدوري من أجل تحقيق الفوز والمضي قدمًا في المنافسة، حيث شهد شهر نوفمبر تسجيل 81 هدفًا في 4 جولات بمعدل أكثر من 20 هدف في الجولة الواحدة.

في الجولة السابعة، سجلت أندية دوري يلو 22 هدفًا وكان الطائي هو الأكثر تسجيلًا في هذه الجولة بـ 3 أهداف أسكنها في شباك العربي، بينما جاءت مباراتا الوحدة والباطن والعلا مع الفيصلي كأكثر المباريات تسجيلًا إذ انتهت كل منهما بالتعادل 2-2.

وشهدت الجولة الثامنة تسجيل 20 هدفًا وكان أبها هو أكثر أندية الجولة تسجيلًا بـ 4 أهداف في شباك الجبيل كأكثر مباراة شهدت تسجيل أهداف “5 أهداف” حيث انتهت بنتيجة 4-1.

وفي الجولة التاسعة، سجلت أندية دوري يلو 22 هدفًا وجاء فريقا البكيرية وأبها الأكثر تسجيلًا بـ 3 أهداف لكل منهما، بينما جاءت مباراة العدالة والبكيرية الأكثر تسجيلًا بـ 4 أهداف “انتهت بفوز البكيرية 3-1“.

ورغم أن الجولة العاشرة شهدت الرصيد الأقل بتسجيل 17 هدفًا إلا أن مباراة واحدة شهدت عددًا غزيرًا من الأهداف وهي مباراة الدرعية مع العربي التي حسمها الأول بفوز كبير بنتيجة 5-1.

وإجمالًا فإن أبها يأتي في صدارة الأندية الأكثر تسجيلًا في دوري يلو حتى الآن بـ 24 هدفًا كأقوى هجوم في المسابقة، يليه العلا “22 هدفًا” ثم الدرعية “21 هدفًا“.