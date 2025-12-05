الرئيسية
/
/
/
/
/
“توكلنا” يحصد جائزة أفضل تطبيق حكومي عربي
متابعات

“توكلنا” يحصد جائزة أفضل تطبيق حكومي عربي

صحيفة البلادaccess_time15 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ       5 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (القاهرة)

حصد التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” جائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي في الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومي العربي بالقاهرة؛ تقديرًا لدوره في تطوير تجربة المستخدم، وتقديم أكثر من 1100 خدمة رقمية بكفاءة عالية.

ويعكس هذا الإنجاز مكانة التطبيق كأحد أبرز أدوات التحول الرقمي في المملكة والمنطقة، بما يقدمه من خدمات موثوقة تتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة، وتُسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.

ويُجسد الفوز ثمرة الاستثمار الوطني في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التكامل الحكومي، وتطوير حلول مبتكرة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رقمنة الخدمات ورفع معايير الكفاءة التشغيلية.

وتُعد الجائزة إحدى مبادرات جامعة الدول العربية الهادفة إلى نشر ثقافة الجودة والتميّز وتكريم التجارب الحكومية الرائدة في المنطقة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *