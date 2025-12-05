الرئيسية
تعرف على تشكيل الأخضر أمام جزر القمر في كأس العرب
الرياضة

تعرف على تشكيل الأخضر أمام جزر القمر في كأس العرب

صحيفة البلادaccess_time15 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ       5 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

استقر فرانسوا رودريغيز، مساعد هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الوطني السعودي، على التشكيل الذي سيخوض به الأخضر مباراته ضد جزر القمر في كأس العرب 2025.

ويتنافس المنتخبان السعودي والقمري وجهًا لوجه مساء غدٍ الجمعة في ثاني جولات كأس العرب التي تحتضنها قطر.

ويقود رودريغير المهمة الفنية للأخضر لظروف سفر رينارد إلى واشنطن لحضور قرعة كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل المنتخب الوطني المتوقَّع في مواجهة جزر القمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خطّ الدفاع: نواف بوشل، وليد الأحمد، حسان تمبكتي، أيمن يحيى.

خطّ الوسط: عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، صالح أبو الشامات.

خطّ الهجوم: سالم الدوسري، صالح الشهري، فراس البريكان.

