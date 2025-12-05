متابعات

انطلاق مؤتمر إكس بي لمستقبل الموسيقى بنسخته الخامسة

15 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ       5 ديسمبر 2025
البلاد (الرياض)

انطلقت في حي جاكس بالرياض النسخة الخامسة من مؤتمر إكس بي لمستقبل الموسيقى، احتفالًا بمرور خمسة أعوام على تأسيسه، وبمشاركة قادة عالميين ومواهب صاعدة. وشهد الافتتاح كلمات من قيادات مدل بيست الذين أكدوا تطور القطاع الموسيقي في السعودية والمنطقة، ودور المؤتمر في تمكين الفنانين ودعم الجيل الجديد.

تضمن اليوم الأول جلسات ركزت على حقوق الملكية الفكرية، والهوية الصوتية، والموسيقى في الألعاب الإلكترونية، إلى جانب ورش تدريبية في الإنتاج وتنسيق الأغاني. ومع حلول الليل، انطلقت عروض إكس بي نايت بمشاركة فنانين محليين وعالميين يعكسون تنوع المشهد الموسيقي.

وأكدت فعاليات اليوم الأول مكانة المؤتمر كمنصة معرفية وثقافية تسهم في بناء منظومة موسيقية مستقبلية تربط الفنانين والمبتكرين وصناع القرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

