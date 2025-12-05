الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنظِّم العرض الأول للمسرحية العالمية “ويكد” في الشرق الأوسط

نظَّمت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالتعاون مع مجموعة برودواي، العرض الافتتاحي لمسرحية “ويكد” على مسرح مركز الملك فهد الثقافي، وذلك في أول تقديم لها في منطقة الشرق الأوسط.

وحضر الأمسية عدد من الضيوف والإعلاميين وكبار الشخصيات لمتابعة العرض العالمي في أولى محطاته بالرياض.

وقدَّم العرض الافتتاحي تجربة مسرحية ذات حبكة درامية عالية المستوى، شملت المشاهد المحورية للمسرحية، وفي مقدمتها المشهد الشهير “Defying Gravity”؛ وصولًا إلى ختام العرض المؤثِّر الذي حظي بتفاعل ملحوظ من الحضور.

شارك في تقديم العرض فريق عالمي اعتمد على مؤثرات بصرية وصوتية حديثة، وأداء تمثيلي احترافي، بما يعكس المستوى الفني الذي تتميَّز به المسرحية، والذي جعلتها واحدة من أبرز المسرحيات، وأكثرها انتشارًا في العالم.

وجاءت الأمسية في أجواء تفاعلية اتسمت بتكامل العناصر البصرية والموسيقية، فشهد الجمهور عرضًا يعتمد على تنوُّع الألوان والحركة والأسلوب الدرامي، حيث عبَّر عدد من الحضور عن تقديرهم لجودة الأداء الصوتي، والانسجام بين الممثلين، وطريقة تقديم القصة بأسلوب يلامس مختلف الفئات من محبي المسرح ومن يشاهدون العرض لأول مرة.

وتتواصل عروض مسرحية “ويكد” على مسرح مركز الملك فهد الثقافي حتى 3 يناير 2026م، بما يتيح للجمهور فرصة مشاهدة هذا العمل المسرحي العالمي.