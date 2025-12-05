الرياض تحتضن النسخة السابعة لمؤتمر سلاسل الإمداد الأسبوع المقبل

البلاد (الرياض)
برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، تنطلق خلال الفترة 15 – 16 ديسمبر 2025م فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وذلك في فندق هيلتون الرياض، بمشاركة نخبة من قادة القطاعات الحكومية والخاصة وصُنّاع القرار والخبراء المحليين والدوليين.
ويُعدّ المؤتمر أحد أهم الأحداث البارزة في المنطقة في مجال سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، ومنصة وطنية رائدة لتعزيز التكامل والتعاون بين مختلف مكونات المنظومة اللوجستية تحت شعار “شراكات إستراتيجية تُعيد تشكيل سلاسل الإمداد”، بما يُسهم في دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030 لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا محوريًا يربط القارات الثلاث.
وسيُركّز المؤتمر في جلساته وحواراته التفاعلية على المحاور الحيوية التي تُعيد رسم مستقبل سلاسل الإمداد، من خلال استعراض المبادرات الوطنية الرائدة الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في رفع كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد الوطنية.
ودعت اللجنة المنظمة جميع المهتمين والمختصين إلى التسجيل والمشاركة في هذا الحدث اللوجستي المهم، مؤكدة أن المؤتمر يشكّل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات الإستراتيجية، واستشراف مستقبل سلاسل الإمداد في المملكة والعالم.
