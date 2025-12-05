الرئيس الإندونيسي يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

البلاد (مكة المكرمة)
استقبل فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا السيد برابوو سوبيانتو، في القصرِ الجمهوري بالعاصمة “جاكرتا”، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.
استقبل فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا السيد برابوو سوبيانتو، في القصرِ الجمهوري بالعاصمة “جاكرتا”، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.
وخلالَ اللقاء ثمَّنَ فخامتُه المكانةَ العالميةَ للرابطة بوصفها مرجعية جامعة للشعوب الإسلامية، لا سيما ما قامت به من دورٍ بارزٍ في بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية، فضلًا عن دورها الفاعل والمُؤثّر في مواجهةِ ظاهرةِ الإسلاموفوبيا، وذلك في سياقِ مناقشة مضامين الكلمة التي ألقاها معالي الأمين العام باسمِ الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلّةِ رابطتهم الجامعة، يومَ 15 مارس الماضي، من منصة الأمم المتحدة في نيويورك، بناءً على طلب الجمعية العامة في أوّل احتفال لها بهذه المناسبة.
من جانبه، أكدَ الأمين العام على أنّ الرابطة من المسلمين وإليهم، وأنّها تُسخّرُ جميع إمكاناتها لخدمتهم, ومن منطلقِ الرحمةِ بالعالمين التي أُرسلَ بها نبينا الكريمُ صلى الله عليه وسلم، ومكارمِ الأخلاقِ التي بُعثَ ليتمّمها، تسعى الرابطةُ لخدمةِ الإنسانيّة جمعاء، وبخاصة كلّ ما يُسهمُ في تحقيقِ سلامِها ووئامِ مجتمعاتِها.
وتطرّق إلى جهود رابطة العالم الإسلامي في الإسهام بدعمِ المبادرات والمشروعاتِ الخيرية حول العالم، ومناقشة المقترحاتِ المقدّمةِ لها للدعمِ والتعزيز، مشيرًا إلى أنّها تؤطّر ذلك كلّه بالموافقاتِ الحكومية في كلِّ دولة.