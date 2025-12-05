التعادل السلبي يحسم مواجهة المغرب وعمان في كأس العرب

البلاد (جدة)
انتهت مباراة منتخبي عمان والمغرب بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بملعب “المدينة التعليمية”، في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية، في بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في دولة قطر.
لعب المنتخب المغربي منقوصًا بعد طرد قائده عبد الرزاق حمدالله بالكارات الأحمر بعد تدخل عنيف مع لاعب المنتخب العماني.
بتلك النتيجة يتصدر منتخب المغرب مجموعته برصيد 4 نقاط، فيما ارتفع رصيد عمان إلى 1 بالمركز الثالث.
افتتح منتخب المغرب مشواره في بطولة كأس العرب، بالفوز على جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بينما خسرت عمان أمام المنتخب السعودي 1/2.