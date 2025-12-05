الرياضة

التاريخ يعيد نفسه.. المكسيك تواجه جنوب أفريقيا مجددًا في افتتاح مونديال 2026

صحيفة البلادaccess_time15 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ       5 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي (جدة)

أعاد التاريخ نفسه، فبعد 16 عامًا من لقاء منتخب جنوب أفريقيا مع المنتخب المكسيكي في افتتاح كأس العالم 2010 الذي استضافته جنوب أفريقيا، وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل منتخب.

وبعد سحب قرعة مونديال 2026، أوقعت القرعة منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا في المجموعة الأولى؛ حيث سيتواجهان مجددا في المباراة الافتتاحية لمونديال 2026 الذي تستضيفه المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

ومن المرتقب إقامة المباراة الافتتاحية التي تجمع المكسيك مع جنوب أفريقيا، على ستاد أزتيكا في مكسيكو سيتي، الذي سبق أن استضاف نهائي 1970 و1986، فيما يحتضن ستاد ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية، أما بقية المباريات، فسيتم الإعلان عن أماكنها ومواعيدها في وقت لاحق.

 

