الأخضر يتغلب على جزر القمر بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب

البلاد (جدة)
نجح الأخضر السعودي في حجز مقعده في ربع نهائي كأس العرب، بعد فوزه المستحق بثلاثة أهداف مقابل هدف على منتخب جزر القمر، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط وينفرد بصدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن المنتخب المغربي.
وفي الدقيقة 76، قدّم سالم الدوسري لقطة فنية مبهرة، مراوغًا أكثر من لاعب قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت المرمى، ليوقّع على واحد من أجمل أهداف البطولة حتى الآن ويؤكد التفوق المنتخب السعودي، فيما سجل إبراهيم يوسف الهدف الوحيد لجزر القمر في الدقيقة 63، لكن ذلك لم يكن كافيًا لإنقاذ المنتخب الذي ودّع البطولة بعد خسارته الثانية على التوالي.
هدف |
السعودية تتقدم 1 – 0 على جزر القمر في الدقيقة 45+4 برأسية محمد كنو #جزر_القمر_السعودية#كأس_العرب2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/50hajFXdOQ
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 5, 2025
هدف |
السعودية تتقدم 2 – 0 على جزر القمر في الدقيقة 51 عبر محمد كنو #جزر_القمر_السعودية#كأس_العرب2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/AYNWS2Z7CF
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 5, 2025
شوف الهدف|
إبرويهيم يوسف يسجل لمنتخب جزر القمر ويقلص الفارق 1-2 امام السعودي في بطولة كأس العرب قطر 2025#كأس_العرب2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/5Nb9hXKzEj
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 5, 2025
هدف |
السعودية تتقدم 3 – 1 على جزر القمر في الدقيقة 76 عبر سالم الدوسري #جزر_القمر_السعودية#كأس_العرب2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/x0uMXjaMFr
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 5, 2025