الأخضر يتغلب على جزر القمر بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب

البلاد (جدة)

نجح الأخضر السعودي في حجز مقعده في ربع نهائي كأس العرب، بعد فوزه المستحق بثلاثة أهداف مقابل هدف على منتخب جزر القمر، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط وينفرد بصدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن المنتخب المغربي.

سجل للأخضر محمد كنو في الدقيقة 45+1، وفي الدقيقة 51، عاد كنو ليضيف الهدف الثاني مستغلاً تمريرة أرضية ذكية من سالم الدوسري..

وفي الدقيقة 76، قدّم سالم الدوسري لقطة فنية مبهرة، مراوغًا أكثر من لاعب قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت المرمى، ليوقّع على واحد من أجمل أهداف البطولة حتى الآن ويؤكد التفوق المنتخب السعودي، فيما سجل إبراهيم يوسف الهدف الوحيد لجزر القمر في الدقيقة 63، لكن ذلك لم يكن كافيًا لإنقاذ المنتخب الذي ودّع البطولة بعد خسارته الثانية على التوالي.