أخضر 23 يواجه البحرين في مستهل مشواره بكأس الخليج

البلاد (جدة)

يخوض المنتخب الوطني تحت 23 عامًا اليوم الجمعة أولى مبارياته ضِمن بطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025 في قطر.

ويلاقي الأخضر منتخب البحرين في تمام الساعة الثالثة مساءً، على ملعب رقم 1 في أكاديمية أسباير في قطر.

على الصعيد الميداني، أجرى المنتخب الوطني تدريباته مساء أمس الخميس تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو، حيث تم العمل على تمارين تكتيكية في تنظيم خطوط اللعب، أعقبها مران على الكرات الثابتة.

من جهة أخرى، استبعد مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا اللاعب سيف رجب بسبب الإصابة، فيما استدعى اللاعب فرحة الشمراني للالتحاق بالمعسكر.

يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يأتي ضِمن المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج، وإلى جانبه منتخبات قطر، والبحرين، والكويت.