أخضر الريشة الطائرة يحصد 7 ميداليات في بطولة جنوب أفريقيا

حقق المنتخب السعودي للريشة الطائرة إنجازًا دوليًا في بطولة جنوب أفريقيا للشباب والفريق الأول 2025، بعد حصد لاعبيه ولاعباته سبع ميداليات متنوعة، جاءت نتيجة أداء قوي ومستويات فنية عالية قدمها نجوم المنتخب في مختلف المنافسات.

وجاءت ميداليات الفريق الأول على النحو التالي: حصدت اللاعبة خديجة لطيف الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات، فيما تمكن الثنائي عامر محمد ونبيهة شرف من الفوز بالميدالية الذهبية في منافسات الزوجي المختلط بعد أداء مميز توجهما بلقب البطولة.

وفي منافسات بطولة الشباب، واصل اللاعبون تألقهم بتحقيق خمس ميداليات إضافية؛ حيث نال اللاعب عامر محمد ذهبية فردي الشباب، كما حققت اللاعبة نبيهة شرف ذهبية فردي الشابات. وأضاف الثنائي الواثق العبيدي وعبدالعزيز المقهوي ذهبية زوجي الشباب، فيما حصل اللاعبان فهد المالكي وقحطان العبيدي على برونزية زوجي الشباب. واختتمت الإنجازات بتحقيق عامر محمد ونبيهة شرف ذهبية الزوجي المختلط للشباب.

ويعكس هذا الإنجاز تطور مستويات لاعبي المنتخب السعودي واستمرار العمل الفني في رفع جاهزيتهم للمشاركات الدولية المقبلة، ضمن مساعي الاتحاد السعودي للريشة الطائرة لتعزيز حضور المملكة على خارطة إنجازات اللعبة قارياً ودولياً.