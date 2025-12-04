18 مليون دولار من المملكة وبريطانيا لمشاريع باليمن وبنغلاديش

البلاد (لندن)

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بيانًا مشتركًا لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية في الجمهورية اليمنية وجمهورية بنغلاديش الشعبية بقيمة 17 مليونًا و800 ألف دولار أمريكي، وذلك على هامش الحوار الإستراتيجي الثالث عن التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية بين المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة المنعقد في العاصمة لندن.

مثَّل الجانبين في التوقيع، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، ووزيرة الدولة للتنمية الدولية وأفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية البارونة جينيفر تشابمان.

وسيجري بموجب البيان تقديم كلٍ من المركز والوزارة مبلغ 10 ملايين دولار مناصفة بينهما؛ لدعم مشروع مشترك في قطاع الأمن الغذائي باليمن، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، كما سيقدم الجانبان مبلغ 5 ملايين دولار مناصفة بينهما؛ لدعم مشروع مشترك في قطاع المياه والإصحاح البيئي للاجئين الروهينجا في بنغلاديش، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وسيقدمان كذلك مبلغًا قدره 2.8 مليون دولار مناصفة بينهما؛ لدعم مشاريع مشتركة في قطاع الأمن الغذائي للاجئين الروهينجا في بنغلاديش، بالتعاون برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة جهود التنمية الاجتماعية المتكاملة في بنغلاديش.