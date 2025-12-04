1.3 مليار ريال للبنية التحتية والكهربائية لـ«قمم السودة»

البلاد (أبها)

وقّعت شركة السودة للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، المملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، بقيمة 1.3 مليار ريال لتطوير وتنفيذ البنية التحتية الكهربائية المتكاملة لمشروع “قمم السودة”.

ووفقًا لبيان الشركة، تُعدّ هذه الشراكة خطوة محورية في مسار تطوير مشروع “قمم السودة”، الوجهة السياحية الفاخرة على ارتفاع 3,015 مترًا فوق سطح البحر، وتعكس التزام “السودة للتطوير” بتحقيق أعلى معايير التميز وتقديم تجارب لا تُضاهى في السياحة والضيافة والتسوق والخيارات السكنية الفاخرة وغيرها. وستقوم الشركة الوطنية لنقل الكهرباء بتصميم وإنشاء شبكة كهربائية متكاملة تشمل محطة تحويل مركزية بجهد (132/380) كيلو فولت وقدرة 500 ميغا فولت أمبير، إضافة إلى محطتين فرعيتين بجهد (13.8/132) كيلو فولت. وستشكّل هذه البنية التحتية المتقدمة الركيزة الأساسية للخدمات الكهربائية لجميع مناطق المشروع ومرافقه السياحية والسكنية والتجارية والعامة. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير المهندس صالح العريني إلى أن هذه الاتفاقية خطوة مهمة في رحلة تطوير قمم السودة، الوجهة فائقة الفخامة التي تجسّد معايير عالمية في التميز والاستدامة. وقال:”من خلال شراكتنا مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، فإننا نؤسس لبنية تحتية عالية المستوى ستخدم المشروع في جميع مراحله”.

من جهته، عدّ الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس وليد السعدي الاتفاقية محطة مفصلية في تطوير البنية التحتية الكهربائية لمشروع قمم السودة، وتعكس التزام الشركة الوطنية لنقل الكهرباء بدعم مشاريع التنمية الكبرى في المملكة من خلال حلول متكاملة تعتمد أعلى معايير الكفاءة والموثوقية.

وأفاد بأن هذه الشراكة مع السودة للتطوير تُجسّد الدور المحوري في تمكين الوجهات السياحية الفاخرة والبنية الاقتصادية المتنامية في مناطق المملكة، عبر تأسيس شبكة كهربائية متقدمة، تلبّي احتياجات المشروع في جميع مراحله”.