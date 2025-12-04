هيئة الأفلام تشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025

البلاد (الرياض)

تشارك هيئة الأفلام في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025 الذي يُقام في مدينة جدة خلال الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر، بوصفه أحد أبرز الفعاليات السينمائية في المنطقة، وأول مهرجان سينمائي دولي يُقام في المملكة؛ ويستهدف المهرجان دعم الأعمال السعودية والعربية الجديدة والواعدة في عالم السينما، ويقدم مجموعة من الإنتاجات الإبداعية التي تروي قصصًا متنوعة من أنحاء العالم؛ ليشكل منصة مهمة للاحتفاء بالمبدعين المحليين والعالميين.

وتأتي مشاركة هيئة الأفلام في هذه الفعالية انطلاقًا من دورها المحوري في دعم قطاع السينما السعودي وتمكين العاملين فيه، حيث نُظمت جلسة حوارية متخصصة بعنوان “تعرّف على الممولين السعوديين”، لاستعراض أنواع المشاريع التي يستهدف الممولين الرئيسين دعمها وآلية التقديم عليها, وتستضيف الهيئة جلسة الطاولة المستديرة بالتعاون مع مجلة “هوليوود ريبورتر” بمشاركة خبراء دوليين ومحليين.

وتقدم الهيئة عروضًا لأفلام سعودية مدعومة من برنامج “ضوء”، من بينها فيلم “هجرة” الممثل الرسمي للمملكة في النسخة الـ98 من جوائز الأوسكار، إضافةً إلى عرض فيلم “شرشورة”، و”المجهولة”، و”الهندول”، و”حفل افتتاح”، ضمن برنامج عروض المهرجان، وتتضمن المشاركة حضور وفد ممثل للهيئة، وتخصيص جناح تعريفي يُبرز برامجها ومبادراتها الداعمة لتطوير الصناع السينمائية.

وتؤكد الهيئة أن مشاركتها ضمن فعاليات المهرجان يُسهم في ترسيخ صورة المملكة كوجهة سينمائية واعدة، ويعزز من مكانتها في خارطة السينما العالمية، ويتيح لها مساحة فاعلة لالتقاء وفودها وشركائها وصناع الأفلام مع الخبراء الدوليين والمحليين، وبحث سبل تطوير المنظومة السينمائية وفق أعلى المعايير العالمية.