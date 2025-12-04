مُحافظ جدة يرعى انطلاق “باها جدة تويوتا” الجولة الختامية لبطولة السعودية تويوتا للباها 2025

البلاد (جدة)
رعى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، انطلاق “باها جدة تويوتا” الجولة الختامية من بطولة السعودية تويوتا للباها 2025م، التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة، وبرعاية الشريك الرسمي “جميل لرياضة المحركات”، ونادي منظمي السباقات السعودي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية.
وتستمر منافسات البطولة 3 أيام عبر مراحل مختلفة، بدايةً بالمرحلة التحضيرية اليوم بمسافة إجمالية تبلغ (165) كيلومترًا، منها 10 كيلومترات مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، تليها المرحلة الأولى يوم غد، بمسافة 395 كيلومترًا، تتضمن 206 كيلومترات مرحلة خاصة، فيما تختتم المنافسات يوم السبت بالمرحلة الثانية والأخيرة التي تمتد لمسافة (301) كيلومتر، تتضمن 91 كيلومترًا مرحلة خاصة.
يُذكر أن إقامة “باها جدة تويوتا” تأتي في إطار دعم رياضة المحركات في المملكة، وتعزيز حضور السائقين السعوديين في بطولات الراليات الإقليمية والدولية، ضمن منظومة عمل تنظيمية تتوافق مع المعايير الدولية للاتحاد الدولي للسيارات (FIA).