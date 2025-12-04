منتخب فلسطين يقتنص تعادلًا مثيرًا مع تونس في كأس العرب

البلاد (جدة)

سجل زيد قنبر هدفا متأخرا أنقذ فلسطين من الخسارة وقادها لتعادل مثير 2-2 مع تونس اليوم الخميس في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

استهلت تونس مشوارها في البطولة بالخسارة 1-صفر أمام سوريا بينما فازت فلسطين في الجولة الأولى 1-صفر على قطر.

وتصدرت فلسطين بذلك المجموعة برصيد أربع نقاط وتليها سوريا بثلاث نقاط ثم تونس بنقطة واحدة، انتظارا للمباراة المقررة اليوم بين سوريا وقطر.

وتقدمت تونس بهدفين سجلهما عمر لعيوني وفراس شواط، لكن فلسطين لم تستسلم وردت بهدفين سجلهما حامد حمدان وقنبر، وجاء هدف قنبر قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.