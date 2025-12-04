الرئيسية
منتخب سوريا يخطف تعادلًا قاتلًا أمام قطر في كأس العرب
الرياضة

منتخب سوريا يخطف تعادلًا قاتلًا أمام قطر في كأس العرب

صحيفة البلادaccess_time14 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ       4 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

خطف منتخب سوريا تعادلًا ثمينًا من نظيره القطري،بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب  خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2025.

كان المنتخب القطري البادئ بالتسجيل عن طريق أحمد علاء الدين في الدقيقة 78 من زمن المباراة، من ضربة رأسية سكنت على يمين الحارس.

ونجح عمر خريبين في تسجيل هدف التعادل للمنتخب السوري في الدقيقة الأخيرة من من عمر المباراة من تسديدة صاروخية.

بهذا التعادل، رفع منتخب سوريا رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة بالتساوي مع المنتخب الفلسطيني، بينما حصد المنتخب القطري النقطة الأولى.

وكان منتخب فلسطين قد تعادل مع نظيره التونسي بنتيجة 2 – 2 في نفس المجموعة.

 

 

 

