مطارات الرياض تسجل رقمًا قياسيًا في موسوعة “غينيس”

البلاد (الرياض)
حققت شركة مطارات الرياض التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، إنجازًا استثنائيًا تمثّل في تحقيق (25) مليون ساعة عمل آمنة ضمن مشاريعها الرأسمالية؛ لترسّخ مكانتها الريادية في تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في بيئة العمل.
وسجَّلت الشركة رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال تشكيل أكبر كلمة من خوذات السلامة في العالم، كُتبت فيها عبارة “Safety First” باستخدام (2,560) خوذة سلامة، في مشهدٍ جسّد التزام الشركة الراسخ بثقافة السلامة والوعي المجتمعي.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعكس ثقافة السلامة الراسخة في مطارات الرياض التي تحرص على ترسيخها في مختلف مراحل تنفيذ مشاريعنا التطويرية.
وأكد أبوعباة أن دخول موسوعة “غينيس” بهذا الرقم القياسي يجسّد التزام الشركة المستمر بتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية السلامة, وترسيخها بوصفها قيمة أساسية في بيئة العمل.