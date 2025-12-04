مساعد مدرب الأخضر: نتطلع لمواصلة الانتصارات.. والشهري: هدفنا النقاط الثلاث

البلاد (الدوحة)
عقد مساعد مدرب المنتخب السعودي فرانسوا رودريغيز اليوم، المؤتمر الصحفي للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب جزر القمر غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.
عقد مساعد مدرب المنتخب السعودي فرانسوا رودريغيز اليوم، المؤتمر الصحفي للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب جزر القمر غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.
وأكد رودريغيز أهمية البداية القوية في البطولة، مبينًا أن الفوز في المباراة الافتتاحية أمام منتخب عمان منح المنتخب دفعة معنوية قوية، مشيرًا إلى احترامه لمنتخب جزر القمر والسعي لتأكيد الانتصار الأول ومواصلة التقدم في البطولة.
وأوضح رودريغيز امتلاك منتخب جزر القمر مجموعة مميزة من اللاعبين، خصوصًا في الجوانب الدفاعية، مشيرًا إلى استعداد الجهاز الفني للمباراة، مؤكدًا بذل أقصى الجهود في ظل غياب المدرب إيرفي رينارد، مع تكامل عمل الفريق المساعد لتحقيق الفوز.
وأشار مساعد المدرب إلى جاهزية المنتخب للمنافسة على اللقب، مؤكدًا امتلاك المنتخب خطة واضحة وقدرة على التأقلم مع مختلف الظروف داخل الملعب، مع الاستعداد لمواجهة المنتخبات القوية في البطولة.
من جانبه، أكد لاعب المنتخب السعودي صالح الشهري جاهزية اللاعبين لمواجهة منتخب جزر القمر، مبينًا أن المباراة تعد خطوة مهمة نحو التأهل، مع الاستعداد لتقديم أفضل مستوى وحصد النقاط الثلاث.
وأكد الشهري جاهزية اللاعبين لخوض المباريات المتقاربة زمنيًا، مشيرًا إلى التنسيق مع الجهازين الفني واللياقي للحفاظ على الأداء البدني طوال البطولة، مع التركيز على استثمار الفرص الهجومية لخدمة المنتخب.
وأشار الشهري إلى قوة المنتخبات الأفريقية بدنيًا، مبينًا أن تطور كرة القدم أسهم في امتلاك جميع المنتخبات السرعة والمهارة، ما يجعل المواجهات الآسيوية الأفريقية مثيرة وقوية دائمًا.