مؤتمر المراجعة الداخلية يناقش أفضل الممارسات الدولية

البلاد (الرياض)

انطلق أمس (الأربعاء) المؤتمر السنوي للمراجعة الداخلية 2025 تحت شعار”فصل جديد”، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض، برعاية رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، الدكتور حسام العنقري، وبحضور الإدارة التنفيذية للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين ومشاركة واسعة من قيادات ومؤسسات وطنية ودولية متخصصة في المراجعة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام. ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات الدولية في المراجعة الداخلية والحوكمة، واستشراف مستقبل المهنة في ظل التطور الرقمي والاقتصادي، إضافةً إلى تمكين الجيل الجديد من المراجعين الداخليين من أدوات المعرفة والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تعزيز دور المهنة ركيزة أساسية لتحقيق الكفاءة والنزاهة في المؤسسات. ويُعد أحد أبرز المنصات المهنية في المنطقة والتجمع المهني الأول في المملكة، حيث يجمع 39 متحدثًا محليًا ودوليًا يمثلون جهات رقابية ومؤسسات كبرى من القطاعين العام والخاص، ويقدّمون 5 جلسات حوارية، و3 عروض مرئية، و8 ورش عمل تناقش مستقبل المهنة في ظل التحولات الرقمية، وأحدث الممارسات، التي تعزز الشفافية والالتزام المؤسسي، وتدعم بيئة الحوكمة في المملكة.