كأس العالم 2026 تصل إلى العاصمة الأمريكية قبل إجراء القرعة النهائية غدًا

وصلت كأس العالم FIFA™ إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وجالت على عدد من أبرز المعالم قبل إجراء «القرعة النهائية» لكأس العالم 2026™ يوم الجمعة 5 ديسمبر عند الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (18:00 بتوقيت وسط أوروبا)، وذلك في مركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية.