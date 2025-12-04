رسميًا.. تحول لجنة البادل إلى الاتحاد السعودي للبادل

هاني البشر (الرياض)

أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبادل برئاسة مقرن بن محمد المقرن، في بيان له اليوم، عن اعتماد التحول رسميًا من اللجنة السعودية للبادل إلى الاتحاد السعودي للبادل، وذلك بعد صدور موافقة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، ومن أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية؛ تقديرًا لخطط التطوير والتنظيم التي يشهدها القطاع الرياضي في المملكة. وأكد المقرن أن هذا التحول يمثل محطة مهمة في مسيرة تنمية لعبة البادل ويعكس ما تحظى به الرياضة السعودية من دعم كبير، وما توليه القيادة الرياضية من اهتمام بتطوير حوكمة الاتحادات وتعزيز حضور الرياضات الحديثة والواعدة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقدّم مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبادل بالغ الشكر والتقدير لسمو وزير الرياضة ولأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البارالمبية السعودية على دعمهم وثقتهم، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيُسهم في دفع مسيرة اللعبة وتمكين المواهب الوطنية وتعزيز البيئة التنافسية وتطوير مشاركات المملكة في المحافل الإقليمية والدولية.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على التزامه بمواصلة العمل وفق أعلى المعايير المهنية والتنظيمية، وبذل كل الجهود لخدمة اللعبة والارتقاء بها، تحقيقًا لتطلعات القيادة ودعمًا لمكانة المملكة في المجال الرياضي.