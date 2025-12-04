تعاون سعودي – كيني لمواجهة الأفكار المتطرفة

البلاد (جدة)

وقّع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ورئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا حسن كيروا أولي نادو، أمس (الأربعاء) في جدة، البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والمجلس.

وشمل البرنامج التنفيذي التعاون في تنفيذ الدورات العلمية المتخصصة في جمهورية كينيا؛ لتأهيل الدعاة والأئمة والخطباء والمؤذنين، والتعريف بسماحة الإسلام ومحاربته للغلو والتطرف، وبيان موقفه من القضايا المعاصرة، إلى جانب تزويد المجلس الأعلى لمسلمي كينيا بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وترجمات معانيه باللغات المتاحة، وكذلك توفير مجموعة من مطبوعات الوزارة وكتبها العلمية والدعوية.

وتضمّن البرنامج تبادل الدعوات بين الجانبين لحضور الندوات والمؤتمرات الإسلامية والمسابقات القرآنية، التي تُعقد في البلدين، إضافة إلى عقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة؛ لنقل خبرة المملكة في مجال طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، إضافة إلى الإعداد لترتيب زيارة لأحد أئمة الحرمين الشريفين إلى جمهورية كينيا، في إطار تعزيز الروابط الدينية والعلمية، والتعاون في مجال الدعوة الإلكترونية وتبادل الخبرات في البرامج الإعلامية الدينية المسموعة والمرئية؛ بهدف توضيح التعاليم الصحيحة للإسلام ومواجهة الأفكار المتطرفة.