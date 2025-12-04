تصعيد حوثي في تعز بين الأحياء السكنية

البلاد (تعز)

شهدت مدينة تعز اليمنية، تصعيدًا ميدانيًا جديدًا على يد جماعة الحوثي، التي شنت هجمات مدفعية وهاون على مواقع الجيش اليمني في جبهة الدفاع الجوي شمال غربي المدينة، مستهدفة أيضًا الأحياء السكنية المحيطة، وفق ما أفاد به المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري. وأوضح المركز أن الهجمات استُخدمت فيها ست قذائف مدفعية، دون تسجيل إصابات حتى الآن.

ويأتي هذا القصف بعد ساعات من هجمات حوثية عشوائية على أحياء شمال تعز، ما أدى إلى حالة من الرعب والهلع بين السكان. وأفاد شهود محليون بأن الميليشيات أطلقت عدة قذائف من الهاون والمدفعية على مناطق جبل جرة ووادي القاضي ووادي الزنوج، وسط تصاعد أعمدة الدخان في الأحياء المستهدفة، فيما تحدثت تقارير أولية عن وقوع خسائر بشرية.

وتزامن القصف مع سماع أصوات اشتباكات عنيفة في الجبهة الشرقية للمدينة بين قوات الجيش والحوثيين، ما يشير إلى تصعيد شامل على عدد من الجبهات في المحافظة، وفق المصادر المحلية.

وأشار ناشطون محليون إلى أن استمرار الهجمات الحوثية على الأحياء المكتظة بالسكان قد يؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة، محذرين من تزايد أعداد النازحين والضحايا المدنيين، خصوصًا في ظل ضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية.

ويعكس هذا التصعيد المستمر تصاعد التوتر العسكري في محافظة تعز، التي تعتبر من أكثر المناطق اليمنية تأثرًا بالنزاع المسلح، وسط دعوات المجتمع الدولي إلى وقف الهجمات وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.