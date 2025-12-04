بدأ العد التنازلي.. أقل من 30 يومًا تفصلنا عن انطلاق رالي داكار السعودية 2026

هاني البشر (الرياض)

بدأ العد التنازلي لانطلاق رالي داكار السعودية 2026، أحد أبرز وأصعب راليات العالم وأكثرها حضورًا على الساحة الدولية، إذ لم يتبق سوى أقل من 30 يومًا على انطلاق هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه المملكة للعام السابع على التوالي تحت إشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتسويق شركة رياضة المحركات السعودية، خلال الفترة من 3 إلى17 يناير 2026.

تعد النسخة المقبلة من رالي داكار السعودية أكثر تميزًا مع اعتماد مسار جديد يمر عبر مناطق متنوعة التضاريس، ما يمنح المشاركين فرصة لاكتشاف جمال الطبيعة وتنوعها في مختلف أرجاء المملكة، إلى جانب مواقعها الأثرية والتاريخية، كما سيواجه المتنافسون تحديات جديدة ترتقي بحدة المنافسة وتضيف مستويات أعلى من التشويق والحماس طوال مراحل الرالي.

وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية: “رالي داكار ليس مجرد سباق، بل جزء من مسيرة طموحة تسير فيها المملكة نحو ريادة رياضة المحركات عالميًا، هذه الرؤية تجسدت في استضافة بطولات كبرى مثل بطولة العالم للراليات، والفورمولا1، والفورمولا إي، وإكستريم إتش، وغيرها من البطولات التي جعلت المملكة الوجهة المفضلة لعشاق رياضة المحركات العالمية”.

وأضاف سموه: “لقد شكل رالي دكار السعودية 2025 محطة فارقة في مسيرة رياضة المحركات السعودية، بعد أن دوّن بطلنا يزيد الراجحي اسمه في تاريخ الرالي كأول سائق سعودي يحقق هذا الإنجاز الوطني الكبير، الذي نفخر به جميعاً، ونتطلع إلى تكراره العام المقبل، وما يزيد من فخرنا هذا العام هو ارتفاع عدد السائقين السعوديين المشاركين، في دلالة واضحة على نجاح برامج اكتشاف المواهب، وتمكين الجيل القادم، وهي ثمرة جهود وطنية نعتز بها جميعًا”.

ويشهد داكار السعودية 2026 مشاركة 812 متسابقًا من 69 دولة، يتنافسون عبر 433 مركبة موزعة على ثماني فئات مختلفة، ألتيمت بي، وألتيمت، وستوك، وتشالنجر، وسايد باي سايد، والشاحنات إضافة إلى الدرجات النارية، والدرجات رباعية العجلات الكوادر، في سباق تتجاوز مسافته الإجمالية 7,999 كيلومتر، منها 4,845 كلم مراحل خاصة خاضعة للتوقيت.

وتنطلق المنافسات يوم السبت 3 يناير بالمرحلة الاستعراضية في ينبع لمسافة 23 كلم، تليها المرحلة الأولى يوم الأحد من ينبع إلى ينبع (305 كلم)، ثم المرحلة الثانية يوم 5 يناير باتجاه العُلا (400 كلم)، فالمرحلة الثالثة في العُلا يوم 6 يناير (422 كلم)، وتليها المرحلة الرابعة يوم 7 يناير من العُلا إلى مخيم المبيت (451 كلم). ثم المرحلة الخامسة يوم 8 يناير من مخيم المبيت إلى حائل (372 كلم)، ثم السادسة يوم 9 يناير من حائل إلى الرياض (336 كلم)، على أن يحظى المتسابقون بيوم راحة في الرياض يوم السبت 10 يناير.

وتستأنف المنافسات يوم 11 يناير بالمرحلة السابعة من الرياض إلى وادي الدواسر (462 كلم)، ثم المرحلة الثامنة في 12 يناير في وادي الدواسر (481 كلم)، تليها المرحلة التاسعة في 13 يناير باتجاه مخيم المبيت (410 كلم). وتتواصل المراحل يوم 14 يناير بالمرحلة العاشرة من مخيم المبيت إلى بيشة (421 كلم)، ثم الحادية عشرة يوم 15 يناير من بيشة إلى الحناكية (347 كلم)، فالثانية عشرة يوم16 يناير من الحناكية إلى ينبع (310 كلم)، قبل أن يختتم الرالي بالمرحلة الثالثة عشرة والأخيرة في ينبع يوم السبت 17 يناير لمسافة105 كلم. وجميع المسافات المذكورة تخص المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.