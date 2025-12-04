الناتو يشعل الجدل ويهدد مسار السلام الأوكراني.. واشنطن وموسكو على حافة تسوية معقدة

البلاد (موسكو، واشنطن)

واصلت موسكو وواشنطن، أمس (الأربعاء)، تبادل الإشارات المتباينة بشأن جهود دفع المسار التفاوضي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في ظل لقاءات مكثفة جرت في الكرملين بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما تتصاعد انتقادات روسية غاضبة لتصريحات مسؤولين في حلف شمال الأطلسي “الناتو” اعتبرتها موسكو محاولة مباشرة لعرقلة المفاوضات.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس بوتين “وافق على عدد من المقترحات الأميركية ورفض أخرى”، مؤكداً أن روسيا مستعدة لـ “لقاءات مطوّلة” مع الجانب الأميركي وصولاً إلى اتفاق شامل. ونفى بيسكوف أن يكون بوتين قد رفض خطة السلام الأمريكية، مضيفاً أن صياغة كهذه “غير دقيقة”، مشيداً في الوقت نفسه بمساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لدفع التسوية.

وعقب محادثات امتدت حتى ساعات الفجر بين بوتين والمبعوثين الأمريكيين، أكد أحد مساعدي الكرملين أن اللقاء “لم يسفر بعد عن حلول وسط”، غير أن الطرفين بحثا “جوهر المقترحات” الخاصة بخطة السلام.

وكشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن موسكو تسلمت أربع وثائق إضافية من الجانب الأمريكي بعد النسخة الأولى من الخطة، مشيراً إلى أن واحدة منها تضم 27 بنداً. وأوضح أوشاكوف أنه لا يستطيع الكشف عن مضمون الوثائق، لكنه شدد على أنها جميعاً تتعلق بـ “تسوية سلمية طويلة الأمد”.

وبحسب أوشاكوف، فإن الخلافات ما زالت قائمة حول وضع الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، إلا أنه أكد أن “المقترحات الأمريكية قيد النقاش”.

وفي سياق متصل، شنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هجوماً على تصريحات رئيس اللجنة العسكرية في الناتو جوزيبه كافو دراغوني، والتي تحدث فيها عن إمكانية توجيه “ضربات استباقية” لروسيا، واصفة التصريحات بأنها “أداة لتعطيل الاتصالات الجارية لتسوية الصراع”.

وقالت زاخاروفا: إن توقيت هذه التصريحات “لافت”، خاصة أنها صدرت في فترة تشهد نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً حول الملف الأوكراني، معتبرة أن أوروبا الغربية “تدمر اقتصادها تحت ذريعة سباق التسلح”.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه تم إحراز “بعض التقدم” في المحادثات مع روسيا، لافتاً إلى أن واشنطن تسعى لصياغة تسوية توفر “ضمانات أمنية حقيقية للأوكرانيين” وتسمح لإعادة إعمار اقتصادهم.