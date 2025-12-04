أكد أن رؤية 2030 أحدثت نقلة نوعية.. الراجحي: 370 % نمو القطاع غير الربحي بالمملكة

البلاد (الرياض)

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن نمو القطاع غير الربحي في المملكة بنسبة 370%؛ إذ ارتفع عدد منظماته من 1,700 منظمة في عام 2017م إلى أكثر من 7,000 منظمة في عام 2025م،

جاء ذلك خلال تدشينه أمس (الأربعاء) في الرياض، أعمال منتدى القطاع غير الربحي الدولي، الذي يقيمه المركز في المدة ما بين 3 و5 ديسمبر 2025م في مدينة الرياض؛ إذ انطلقت أعمال المنتدى بحضور واسع تجاوز 2,000 من الحضور والمشاركين، من القيادات وصُنّاع السياسات والخبراء والمختصين والمهتمين بالقطاع غير الربحي من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب 100 متحدث من 20 دولة.

وأشار الراجحي إلى التاريخ الممتد للقطاع غير الربحي في المملكة، الذي يعود إلى نحو 100 عام منذ صدور أول تنظيم رسمي للتبرعات عام 1928م في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه– مؤكدًا أن رؤية السعودية 2030 أسهمت في إحداث نقلة نوعية في القطاع من خلال إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ بوصفه المظلة التنظيمية الموحدة ومحورًا رئيسًا لرفع كفاءة الحوكمة والشفافية وتمكين المنظمات وزيادة فاعليتها، مستعرضًا ما حققه القطاع خلال السنوات الأخيرة من إنجازات لافتة؛ أبرزها ارتفاع نسبة المنظمات المتخصصة الداعمة للأولويات التنموية إلى أكثر من 92 %، وبلوغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي نحو 1.2 % مع استهداف الوصول إلى 5 % بحلول 2030م.

وأشار الراجحي في كلمته إلى ارتفاع عدد العاملين في القطاع إلى 140 ألف موظف مقارنة بـ19 ألفًا في عام 2017م، فيما بلغت كفاءة الإنفاق التنموي أكثر من 75 %.

وشهد التطوع كذلك قفزة كبيرة؛ إذ أعلن الراجحي عن وصول عدد المتطوعين إلى 1.5 مليون متطوع في عام 2025م، مع نمو في عدد الفرص التطوعية السنوية إلى أكثر من 500 ألف فرصة، إضافة إلى تجاوز رضا المستفيدين عن خدمات القطاع نسبة 89 %.

وفي ختام كلمته، رفع الراجحي شكره وتقديره للقيادة الرشيدة – حفظها الله – على الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع غير الربحي، مؤكدًا أن المنتدى سيُسهم في تعزيز أثره على المستويين المحلي والدولي، وبناء شراكات نوعية تدعم مسارات التنمية المستدامة.