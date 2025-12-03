نخبة الخيل تتنافس على كأسي سمو ولي العهد بميدان الملك عبد العزيز

محمد الجليحي (الرياض)

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- يحفظه الله- يقيم نادي سباقات الخيل يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 أولى السباقات الكبرى للفئة الأولى على كأسي ولي العهد لشوطي الخيل المنتجَة “محليًا”، والشوط مفتوح الدرجات “انتاج محلي ومستورد” المصنف دوليًا بدرجة “ليستد”، والمقام ضمن الحفل الثالث والأربعين من موسم سباقات الرياض بميدان الملك عبدالعزيز في الجنادرية، وبجائزة مالية قدرها مليونا ريال.

يحظى الكأس بمكانة بارزة على خارطة السباقات السعودية نظرًا لفئويته العالية وقيمة جوائزه، إضافةً إلى مستوى المشاركة الفني الكبير، إذ أظهر البرنامج النهائي مشاركة نخبة من أقوى الخيل في الميدان السعودي على مسافة 2400 متر.

وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله – على رعايته المستمرة لهذا الحدث السنوي الكبير، مؤكدًا سموه أن هذه الرعاية تعد دعماً رئيسًا للوسط الفروسي، وتعكس اهتمام القيادة برياضة الفروسية وسباقات الخيل، كما أكد سموه أن كأسي ولي العهد يُعدّان من ركائز البطولات في روزنامة نادي سباقات الخيل.

وقال سموه: “يشرفنا أن يحمل هذا الحدث اسم ولي العهد، لما يمثله من قيمة كبيرة لسباقات الخيل في المملكة، وبما يسهم في تعزيز حضورها إقليميًا ودوليًا”.

وأضاف الأمير بندر بن خالد الفيصل حديثه قائلا:

أن الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة أسهم بصورة مباشرة في التطور الكبير الذي شهدته سباقات الخيل، وفي المكانة العالمية التي حققتها المملكة، إلى جانب المسارات الاستراتيجية التي يعمل عليها النادي لإبراز الصورة الحقيقية لسباقات الخيل السعودية وفق تطلعات القيادة الرشيدة.

وفي ختام حديثه أشار صاحب السمو الملكي رئيس نادي سباقات الخيل، إلى أن كأسي سمو ولي العهد – حفظه الله – يُقامان وفق أعلى المعايير العالمية المرتبطة بالأنظمة الدولية، بما يعكس قيمة هذين الكأسين ومكانتهما. وبيّن سموه أنه تم تخصيص كأس الشوط الثامن لفئة الإنتاج المحلي والمصنّف ضمن الفئة الأولى، فيما يقام الشوط التاسع لفئة مفتوح الدرجات الذي يجمع بين خيل الإنتاج المحلي والخيل المستوردة بتصنيف دولي “ليستد”.

ومن جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل زياد المقرن عن خالص امتنانه لرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لهذه الأمسية، مؤكدًا أن الكأسين يحظيان بتشريف رفيع يعكس اهتمام القيادة بسباقات الخيل. وأضاف سعادته أن الاستعدادات الإدارية والفنية والبيطرية في ميدان الملك عبدالعزيز اكتملت، وأن جميع إدارات النادي جاهزة لإقامة هذا الحفل السنوي الكبير.

ومن رؤية فنية حول المشاركين وابرز الترشيحات في كأس ولي العهد المصنَّف “ليستد” تتجه الأنظار إلى كل من ووتن صن ومتفرد وهقيت، إلى جانب جاك ريد كلاود وصياح، في قائمة تضم أسماء بارزة مرشحة لتقديم مستويات قوية.

وفي كأس ولي العهد للإنتاج المحلي المصنف بالفئة الأولى محلي، تشير التوقعات إلى بروز كل من المقام وتحزيم والجماني وأشجع، في سباق يُنتظر أن يشهد تنافسًا عاليًا بين نخبة الخيل المحلي.

كؤوس الامهر والمهرات المقدمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين بتواجد صفوة الإنتاج المحلي ففي كأس الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، فتتجه الأنظار نحو المهر المدعجي، إضافةً إلى أجدرهم وراعي الثمينة، لما قدموه من أداء لافت في مشاركاتهم السابقة.

أما في كأس الأميرة صيتة بنت فهد الدامر، تبرز المهرة تقارير كأقوى المرشحات، بعد مسيرة مميزة حققت خلالها ثلاثة انتصارات متتالية.

كما تقام للعام الثالث على التوالي جائزة الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، وترجّح المعطيات كِفّة الجواد ملوك العناية، إلى جانب الجواد تراحيب ضمن أبرز الأسماء المنافسة ويبرز المهر الأغر كمرشح أول في جائزة الشيخ فيصل عبدالله حمود المالك الصباح، بمشاركة المهر المسمي الذي يُعد من الأسماء الحاضرة بقوة في المشهد.

أما كؤوس الملاك من دول الخليج يبرز باسق أندبيك في شوط الخيل العربية، فيما تشارك أميرة الزمان التي لم تتذوق الخسارة في خمسة سباقات في كأس الخليج للأفراس. كما يتقدّم فاينل ديستنيشن وأنكل قائمة المرشحين في كأس الخليج مفتوح الدرجات.