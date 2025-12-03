الرياضة

كأس العرب.. الأردن يتغلب على الإمارات ويتصدر ” الثالثة”

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ       3 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

تصدر منتخب الأردن المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر، وذلك بعد فوزه على منتخب الإمارات بثنائية مقابل هدف.

سجل للنشامى علي علوان من ركلة جزاء في الدقيقة 20، وأضاف يزن النعيمات الهدف الثاني في الدقيقة 63، فيما قلص برونو أوليفيرا النتيجة للإمارات في الدقيقة 74.

 

الفوز منح الأردن أول ثلاث نقاط في مشواره، ليتصدر المجموعة المجموعة بعد نهاية الجولة الأولى، ويأتي في المركز الثاني والثالث منتخبا مصر والكويت، ثم الإمارات رابعًا دون نقاط.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

