كأس العرب.. الأردن يتغلب على الإمارات ويتصدر ” الثالثة”

البلاد (جدة)

تصدر منتخب الأردن المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر، وذلك بعد فوزه على منتخب الإمارات بثنائية مقابل هدف.

سجل للنشامى علي علوان من ركلة جزاء في الدقيقة 20، وأضاف يزن النعيمات الهدف الثاني في الدقيقة 63، فيما قلص برونو أوليفيرا النتيجة للإمارات في الدقيقة 74.

الفوز منح الأردن أول ثلاث نقاط في مشواره، ليتصدر المجموعة المجموعة بعد نهاية الجولة الأولى، ويأتي في المركز الثاني والثالث منتخبا مصر والكويت، ثم الإمارات رابعًا دون نقاط.