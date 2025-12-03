سمو ولي العهد يصل إلى مملكة البحرين لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الـ(46) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ورئاسة الجانب السعودي في الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي – البحريني

وكان الديوان الملكي قد أصدر بياناً، قال فيه: “بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، اليوم الأربعاء 12 / 6 / 1447هـ الموافق 3 / 12 / 2025م، متوجهًا إلى مملكة البحرين الشقيقة؛ لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الـ (46) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما سيترأس سموه الجانب السعودي في الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي – البحريني. حفظ الله سموه في سفره وإقامته”.