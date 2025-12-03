سمو ولي العهد وولي عهد مملكة البحرين يرأسان اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني

واس (المنامة)

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين، وتأكيدًا على الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزًا للعلاقات الأخوية الراسخة والتعاون القائم في جميع المجالات والأصعدة وبما يلبي تطلعات وطموحات القيادتين؛ رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، في المنامة اليوم، الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية في الجانبين.