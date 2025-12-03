خليجي تحت 23 عاماً على خط الانطلاق

البلاد (الدوحة)

عُقدت ظهر اليوم الأربعاء المؤتمرات الصحفية قبل انطلاق مباريات كأس الخليج تحت 23 سنة التي تستضيفها الدوحة في الفترة من الرابع وحتى السادس عشر من ديسمبر الجاري .

حيث كانت البداية مع مدربي منتخبات المجموعة الأولى التي تجمع كلاً من قطر والسعودية والبحرين والكويت ، ثم المؤتمر الصحفي لمدربي منتخبات المجموعة الثانية التي تضم العراق والإمارات وعمان واليمن .

إليديو ڤالي: البطولة مهمة ضمن استعداداتنا لكأس آسيا

ففي البداية تحدث مدرب المنتخب القطري الأولمبي البرتغالي إليديو ڤالي قائلاً:” البطولة تعني لنا الكثير وسنحاول الفوز في كل المباريات ، لاسيما أن قطر مستضيفة البطولة ، وفريقنا متطور ولاعبونا مستعدون للمنافسات ويدخلون المباريات بهدف الفوز “.

مضيفاً:” المنتخبات الأخرى قوية ونحن نعرفها جيداً كوننا جمعتنا مع بعضهم مباريات في المنافسات السابقة وهي مهمة صعبة ونخوض البطولة بكل قوة ، لاسيما وهي محطة إعدادية مهمة قبل خوض منافسات نهائيات كأس آسيا بالسعودية بالعام المقبل “.

مختتماً بقوله :” لدينا الحافز بكل تأكيد رغم الغيابات بسبب مشاركة بعض لاعبينا مع المنتخب الأول في كأس العرب ، وأعتقد أن البطولة مهمة جداً على صعيد تطوير اللاعبين، ولازال أتذكرمباراتنا أمام البحرين التي قادتنا إلى نهائيات آسيا، لذا فإن البطولة تكتسب أهمية كبيرة لي وللاعبين والفرق الأخرى وهي تمثل تحدياً كبيراً لي”.

لويجي دي بياجو : نطمح لتقديم أداء مميز

بدوره، أشاد مدرب المنتحب السعودي الإيطالي لويجي دي بياجو بإقامة البطولة لهذه الفئة السنية المهمة، وأضاف أن كل المنتخبات في المجموعة تريد الفوز ونحن نطمح أن نقدم أداءًج يدًا لأن شعار المنتخبات الوطنية يعطي حماساً للاعبين مشيداً بالتنظيم المميز في ظل وجود ملاعب رائعة .

مضيفاً:”هدفنا التطوير وهناك بعض اللاعبين لعبوا في كأس العالم للناشئين والمنافسة صعبة كونها تجمع بين منتخبات قوية وأن الهدف هو تكوين رافد مهم للمنتخب الأول، لاسيما وأننا قدمنا أكثر من سبعة لاعبين في سنة واحدة بالتنسيق مع المدير الفني للمنتخب الأول هيرفي رينارد وكما قلت ، البطولة مهمة ضمن الاستعدادت لاستضافة كأس آسيا “.

علي عبد المجيد : سعداء بتواجدنا بالبطولة ونسير وفق خطة مدروسة

من جانبه قال مدرب منتخب البحرين علي عبد المجيد :”مباراتنا أمام السعودية صعبة ومهمة كونها الأولى بالبطولة ونحن سعداء بتواجدنا ونسعى إلى بناء منتخب قوي ونهدف إلى خلقج يل جيد في ظل حماس قوي وهو ما يدركه اللاعبون جيداً “.

واكد أن البطولة مهمة بعدما فقدنا فرصة التأهل لنهائيات كأس آسيا ، حيث أنها تجعلنا نستعد أكثر للبطولات القادمة وهدفنا أن نوفر لاعبين شباب ونحن نسير وفق على خطة مدروسة وسوف نقيمها وعلى ضوء ذلك تتضح الأمور لنا فيما بعد”.

فيردو ميلين : منتخبنا الأصغر وليست هناك مخاطرة

كما أكد مدرب منتخب الكويت الكرواتي فيردو ميلين أن المواجهة الأولى في البطولة غالباً ماتكون صعبة ونطمح إلى تجاوزها و هدفنا تجهيز المنتخب للاستحقاقات القادمة ونمتلك لاعبين شباباً وهذه المرة ستكون المنافسات قوية للغاية ونسعى للاستفادة من هذه التجربة.

واشار ميلين إلى أن الهدف هو اختيار اللاعبين دون النظر للأعمار وسنكتشف اللاعبين المميزين وسندخل المباريات بقوة وخطتنا تهدف إلى توفير مجموعة واعدة للمستقبل .

جدير بالذكر أن منتخبنا سيلتقي في المباراة الأولى بنظيره الكويتي في تمام الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة يوم الجمعة المقبل 5 الجاري .

ويلتقي في المباراة الثانية بنظيره البحريني يوم 8 ديسمبر ، قبل أن يختتم مباريات الدور الأول مع نظيره السعودي بتاريخ 11 من الشهر نفسه .

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا العراق واليمن ، وعمان والإمارات غداً الخميس في افتتاح البطولة عن المجموعة الثانية .

وتُقام المباريات على ملعبي أسباير 1-2 في توقيتين ثابتين وهما الثانية وخمس وأربعين دقيقة و الثالثة عصراً .

بينما تُقام مباريات الجولة الأخيرة من دور. المجموعات في تمام الساعة الواحدة ظهراً للمجموعة الأولى والثالثة عصراً للثانية.

ويتأهل الأول والثاني بالمجموعتين إلى الدور النصف النهائي ، حيث يلعب أول الأولى مع ثاني الثانية ، وأول الثانية مع ثاني الأولى ، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية .