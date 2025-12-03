جدة تستضيف سوق الخبازين.. الفعالية الأولى من نوعها في المملكة

تنطلق بجدة فعالياتُ سوقِ الخبازين، وتعد الأولى من نوعها في المملكة احتفاءً بمجتمعِ الخبازين، الذي يشهد نموًا متسارعًا ونجاحًا كبيرًا، وذلك خلال الفترة من 5 – 6 ديسمبر 2025م في حي جميل بالمحافظة.

ويُمثّلُ سوق الخبازين مساحةً واسعةً تجمع عددًا من المخبوزات المميزة التي تم اختيارُها بعناية، والمعجنات والفطائر المحلية والعالمية، إلى جانب مختلف أنواع الحلويات المبتكرة، واستعرض السوقُ أبرزَ مخابزِ مدينةِ جدة ومحال المعجناتِ الحرفيةِ، إضافة إلى اكتشافِ مواهبِ عددٍ من الخبازين المستقلين المبدعين في تحضيرِ المخبوزات.

ويوفر السوق فرصةَ استكشافِ عالمِ المخبوزات والحلويات وخوضِ تجربةِ تذوُّقٍ مميزة لأجود الأنواع، وسيتمكن المتسوقون والزوار من تذوُّقِ أطباقٍ حصرية تم تحضيرُها خصيصًا لهذا السوق، بجانب الاستمتاع بأنشطةٍ تفاعلية مستوحاة من عالم المخبوزات، إضافةً إلى لقاء عددٍ من الخبازين المختصين والخبراء في هذا الشأن والاستماع إلى قصص نجاحهم.