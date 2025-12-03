الجاسر خلال ملتقى الميزانية 2026: 280 مليارًا استثمارات بقطاع النقل والخدمات اللوجستية

البلاد (الرياض)
أكَّد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “مبادرة تطوير البنى التحتية وانعكاسها” ضمن أعمال ملتقى الميزانية 2026م، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يشهد بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة والإصلاحات الهيكلية عقود استثمارية تتجاوز 280 مليار ريال من القطاع الخاص العالمي والمحلي.
وبيَّن أن المملكة تمتلك بنية تحتية متينة في شبكات النقل والخدمات اللوجستية جاذبة للاستثمار والأعمال، مشيرًا إلى نمو المساهمة المباشرة لأنشطة النقل والتخزين للناتج الوطني خلال عام بنسبة 6.2%، مشيرًا إلى النمو القوي لنشاط اللوجستيات والنقل الجوي التجاري حيث ارتفع معدل نمو قطاع الشحن الجوي بنسبة 34% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1.2 مليون طن؛ مما يدعم قطاع الاستيراد والتصدير ويعزز التنوع الاقتصادي.
وأكَّد معالي الجاسر أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية حقق نموًا في معدل توليد الوظائف في أنشطة النقل والتخزين بمقدار 28% حتى نهاية الربع الأول للعام 2025 وتم إضافة 144 ألف وظيفة جديدة ليبلغ إجمالي العاملين في القطاع نحو 651 ألف موظف.
وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية، أن المملكة وسّعت محفظتها من الطائرات إلى 500 طائرة لدعم الأسطول الجوي السعودي وتعزيز خدمات قطاع الطيران والنقل الجوي ومواكبة الطلب على الحركة الجوية ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن قطاع الطيران والنقل الجوي بالمملكة يدخل مرحلة توسع تاريخية وغير مسبوقة، لجهة خطط المطارات الكبرى مثل: مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، ومشاريع الإنشاء والتوسعة في المطارات الأخرى مثل: الدمام، وأبها، والطائف، وحائل، والجوف وغيرها، إضافة إلى إطلاق طيران الرياض والناقل الجوي الجديد بالدمام.
وأوضح معالي الجاسر أن القطاع السككي بالمملكة يشهد قفزة كبرى، مشيرًا إلى شراء 10 قطارات ركاب حديثة لشبكة قطار الشرق استجابة للطلب المتنامي على الخطوط الحديدية، ودعم الحراك التنموي والاقتصادي.
وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية قطاع إستراتيجي لتمكين النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد المراكز اللوجستية خلال العام 2025 إلى 24 مركزًا لوجستيًا في مناطق المملكة لدعم التنوع الاقتصادي، موضحًا أن النمو الكبير في الصادرات يعكس التطور الواسع في قطاع إعادة التصدير ومرتبط في الوقت ذاته بالتطور الكبير في كفاءة قطاع الخدمات اللوجستية، مفيدًا أن الأداء اللوجستي عادةً عنصر رئيس في تحويل القدرة الإنتاجية إلى قدرة تصديرية من خلال المناطق اللوجستية؛ مما يعزز تنافسية الصادرات، والقطاع اللوجستي ممكنًا وشريكًا لإستراتيجيات الصناعة والتجارة والسياحة والحج والعمرة، مؤكدًا أن مستقبل قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة وبفضل الدعم والتمكين من سمو ولي العهد – حفظه الله – ليس هدفًا فقط بل مسارًا متحققًا على أرض الواقع وفق المؤشرات الوطنية والدولية.
