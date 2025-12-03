الجاسر خلال ملتقى الميزانية 2026: 280 مليارًا استثمارات بقطاع النقل والخدمات اللوجستية

أكَّد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “مبادرة تطوير البنى التحتية وانعكاسها” ضمن أعمال ملتقى الميزانية 2026م، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يشهد بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة والإصلاحات الهيكلية عقود استثمارية تتجاوز 280 مليار ريال من القطاع الخاص العالمي والمحلي.