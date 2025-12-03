الرياضة

التعادل يحسم لقاء السودان والجزائر في كأس العرب

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ       3 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

استهل منتخب الجزائر حملة الدفاع عن لقب كأس العرب لكرة القدم بالتعادل دون أهداف مع منتخب السودان، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الأربعاء، بعدما لعب الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين بعد طرد آدم وناس في نهاية الشوط الأول، بينما تعملق حارس السودان البديل محمد النور في الدفاع عن مرماه طوال الشوط الأول.

في الشوط الثاني، استغل منتخب السودان النقص العددي في صفوف الجزائر، وهاجم بشدة لحسم اللقاء لصالحه.
أهدر السودان أخطر فرصة له خلال اللقاء بتسديدة قريبة اصطدمت بالشباك الجانبية في الدقيقة 70. وفي الدقيقة 74 أبعد حارس الجزائر الخطورة بعد تمريرة عرضية خطيرة من السودان؛ لينتهي اللقاء بالتعادل، ويضع كل منتخب نقطة في رصيده.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *