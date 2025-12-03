التعادل يحسم لقاء السودان والجزائر في كأس العرب

البلاد (جدة)

استهل منتخب الجزائر حملة الدفاع عن لقب كأس العرب لكرة القدم بالتعادل دون أهداف مع منتخب السودان، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الأربعاء، بعدما لعب الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين بعد طرد آدم وناس في نهاية الشوط الأول، بينما تعملق حارس السودان البديل محمد النور في الدفاع عن مرماه طوال الشوط الأول.

في الشوط الثاني، استغل منتخب السودان النقص العددي في صفوف الجزائر، وهاجم بشدة لحسم اللقاء لصالحه.

أهدر السودان أخطر فرصة له خلال اللقاء بتسديدة قريبة اصطدمت بالشباك الجانبية في الدقيقة 70. وفي الدقيقة 74 أبعد حارس الجزائر الخطورة بعد تمريرة عرضية خطيرة من السودان؛ لينتهي اللقاء بالتعادل، ويضع كل منتخب نقطة في رصيده.