أضخم منصة عالمية للاحتفاء بالحرف اليدوية.. «الثقافية» تمثل السعودية بمعرض أرتيجانو آن فييرا

اليلاد (الرياض)

تستعد المنظومة الثقافية لتمثيل المملكة في معرض “أرتيجانو آن فييرا” خلال الفترة من 6 – 14 ديسمبر الجاري في مدينة ميلانو الإيطالية؛ لتسليط الضوء على العمق الحضاري، والتنوع الثقافي السعودي، عبر جناحٍ وطنيّ يضمُّ عدة جهات وطنيّة ثقافية وسياحية؛ ليشكّل الجناح جسرًا بين المملكة والعالم، ويسلط الضوء على تراث المملكة وثقافة المملكة الغنيّة، ويعكس دور الثقافة الريادي؛ بوصفها أداةً للتواصل الحضاري بين الشعوب.

وتُشرِف وزارة الثقافة على الجناح السعودي، وسط مشاركة عدة جهات من المنظومة الثقافية وهي: هيئة التراث، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة فنون الطهي، والمعهد الملكي للفنون التقليدية “وِرث”، إلى جانب الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، والهيئة السعودية للسياحة، إضافة إلى شركة الحِرف السعودية، بمشاركة أكثر من (140) مشاركًا سعوديًا في الجناح لهذا العام؛ منهم حرفيون، وطُهاة، ومقدمو فنون أدائية تقليدية، وعازفون، ومقدمو القهوة السعودية.

ويتم في المعرض إبراز الحِرف اليدوية عبر ركنٍ تعريفي بالمبادرة يُتيح للزوّار التعرف على الحِرف اليدوية، ومكانتها في الثقافة، ومشاركة (25) حرفيًا سعوديًا من مختلف مناطق المملكة، لعرض وبيع أبرز الحرف التي تمثّل ثقافة وتراث المملكة، إلى جانب عروضٍ حية لحرفيي”مدرسة الديرة” بالعُلا، ومن أبرز الحرف، التي سيعرضها الحرفيون صناعة البشت، والعقال، والسبح، والمدخنة، وحياكة السدو. ويشارك في الجناح السعودي (20) طالبًا حرفيًا من المعهد الملكي للفنون التقليدية”وِرث”؛ لعرض وبيع منتجاتهم الحِرفية.