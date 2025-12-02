هنأت رئيسي أفريقيا الوسطى ورومانيا بذكرى «يوم الجمهورية» و«اليوم الوطني».. القيادة تعزي رئيس إندونيسيا في ضحايا الفيضانات

البلاد (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت عددًا من المناطق في بلاده.

وقال الملك سلمان:” علمنا بنبأ الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت عددًا من المناطق في جمهورية إندونيسيا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى- سبحانه وتعالى- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعيد المفقودين لذويهم سالمين، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه. إنه سميع مجيب”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت عددًا من المناطق في بلاده.

وقال سمو ولي العهد:”تلقيت نبأ الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت عددًا من المناطق في جمهورية إندونيسيا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا -الله تعالى- الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يعيد المفقودين لذويهم سالمين، إنه سميع مجيب”.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس البروفيسور فوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس البروفيسور فوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نيكوشور دانيال دان رئيس رومانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نيكوشور دانيال دان رئيس رومانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.