موسم الدرعية يستعد لإطلاق برنامج “صدى الوادي” في وادي صفار

يستعد موسم الدرعية 26/25 لإطلاق برنامج “صدى الوادي” في وادي صفار في الرابع من ديسمبر الجاري، مقدّمًا تجربة ترفيهية متكاملة في قلب الطبيعة، تمتزج فيها الموسيقى والأجواء الفنية المفتوحة مع ملامح الوادي التاريخية. ويعد “صدى الوادي”، مهرجانًا موسيقيًّا مليئًا بالإلهام، إذ يقدم مجموعة متنوعة من العروض الفنية، والحفلات وعروض السامري بأصالته وتفرده، بمشاركة عدد من أبرز الفنانين السعوديين، في أجواء تحتفي بالإرث الثقافي للدرعية، ليعيش الزوّار تجربة مثرية تنقلهم إلى عالم الفنون عبر الموسيقى والفلكلور والأداء الجماعي، في مشهد يعزز الانتماء والهوية الثقافية، ويبرز جمال وادي صفار بطبيعته الفريدة وتاريخه العريق. ويبرز وادي صفار بتكويناته الطبيعية والصخرية الفريدة كأحد المعالم التاريخية التي احتضنت عبر القرون ملامح من الإرث النجدي. يُذكر أن وادي صفار تميّز بموقعه الفريد على طريق المسافرين وقوافل التجارة، ومثّل بطبيعته الجميلة وأراضيه الخصبة ملاذًا شتويًّا للراحة والاستجمام لمجتمع الدرعية، ليصبح اليوم مسرحًا مفتوحًا للثقافة والإبداع ضمن برامج موسم الدرعية 26/25.