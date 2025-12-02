مشاركة واسعة في البطولة السعودية للهواة على ملاعب نادي ديراب للجولف

محمد الجليحي (الرياض)

تنطلق يوم غد الأربعاء منافسات البطولة السعودية للهواة، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للجولف في نادي ديراب للجولف خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي الجولف الهواة من المملكة والدول العربية، وعدد من اللاعبين المصنفين عالمياً.

وتُعد البطولة إحدى أهم محطات تطوير المواهب في المملكة، حيث تأتي ضمن جهود جولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف لبناء مسار متكامل يهدف إلى اكتشاف ورعاية وصقل مهارات لاعبي الجولف السعوديين والعرب، وتمهيد الطريق أمامهم للانتقال من الهواية إلى الاحتراف، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الشباب وتطوير الرياضات الحديثة.

وتشهد نسخة هذا العام تنظيم منافسات قوية عبر ثلاث فئات رئيسية تشمل:

• فئة الرجال (Men WAGR) لمسافة 54 حفرة وفق نظام Stroke Play.

• فئة السيدات (Women WAGR) لمسافة 54 حفرة وفق نظام Stroke Play.

• فئة الناشئين المختلطة (WAGR Junior Mixed) للبنين والبنات وفق معايير التصنيف العالمي للهواة.

وتُعد البطولة أيضاً إحدى جولات سلسلة الجولف العربية التي تُقام تحت إشراف الاتحاد العربي للجولف، حيث يحصل اللاعبون المشاركون ضمن السلسلة على نقاط التصنيف العربي التي تسهم في تعزيز مراكزهم على مستوى المنطقة، مما يمنح المنافسات بُعداً إضافياً من القوة والأهمية.

كما تمنح البطولة للفائز فرصة ثمينة للمشاركة في النسخة القادمة من بطولة السعودية المفتوحة للمحترفين المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي ستقام على ملعب نادي ديراب خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر، مما يعزز من أهمية الحدث ويحفّز اللاعبين على تقديم أفضل مستوياتهم بحثاً عن بطاقة العبور نحو المنافسات الاحترافية.

واقيمت فعاليات الجولة التدريبية اليوم ، على أن تنطلق الجولات الرسمية للبطولة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر وسط حضور متوقع من محبي رياضة الجولف ومتابعيها.

وتأتي البطولة استكمالاً للدور المتنامي الذي تلعبه المملكة في ترسيخ موقعها على خارطة الجولف الإقليمية والعالمية، من خلال تطوير البنية التحتية، وفتح المجال أمام المواهب الشابة، واستضافة الفعاليات والبطولات التي تُسهم في نمو هذه الرياضة وتوسيع انتشارها.

وتتطلع البطولة إلى إبراز جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل المملكة والمنطقة في البطولات الدولية، وتقديم نموذج ملهم للمواهب الناشئة في مسيرة “صنع الأبطال” والتي يقودها الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية.