مؤتمر لتعزيز علوم الأدلة الجنائية بجامعة نايف

البلاد (الرياض )

تنطلق اليوم أعمال المؤتمر الدولي السابع للجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي “ASFSFM2025″، الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمقرها في مدينة الرياض، ويستمر حتى 4 ديسمبر 2025م، بمشاركة خبراء وعلماء وأكاديميين من المؤسسات الأمنية والعلمية من الدول العربية، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والهند، وباكستان، وسيرلانكا، ونيجيريا، وفرنسا، وسويسرا، وأوزباكستان، وأستراليا، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، والمؤسسات الدولية ذات العلاقة. ويعد المؤتمر أحد أهم التجمعات العلمية الدولية المتخصصة في مجالات الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية؛ لمناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات في هذه المجالات. ويهدف المؤتمر إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها: استعراض أحدث التقنيات المبتكرة المستخدمة في مختلف مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وتعزيز التعاون بين علماء الأدلة الجنائية والجامعات وأجهزة إنفاذ القانون من خلال تبادل المعرفة والخبرات التقنية في مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، إضافة إلى بحث سبل دمج الأبحاث متعددة التخصصات في العمل الجنائي لضمان الجودة وتوحيد المعايير في مختلف المجالات الجنائية، بما يسهم في دعم التحقيقات وتحقيق العدالة.

يُذكر أن المؤتمر سيناقش أوراقه العلمية في إطار عدد من المسارات؛ أبرزها: علم الوراثة الجنائي، وعلم السموم الجنائي، وعلم الكيمياء الجنائي، والطب الشرعي، والأمن السيبراني والتحقيقات الجنائية الرقمية، وعلم الإجرام، والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في التحقيقات الجنائية، وسيتم تنظيم عدد من ورش العمل المصاحبة، ومعرض لرعاة المؤتمر.