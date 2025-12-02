لبناء سجل وطني موحد لحماية البيانات الشخصية.. السياحة لمقدمي الخدمات: سجلوا بمنصة حوكمة لـ«سدايا»

البلاد (الرياض)

دعت وزارة السياحة -بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)- مقدمي الخدمات السياحية من مرافق الضيافة السياحية وخدمات السفر والسياحة إلى التسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية التابعة لـ”سدايا”، استنادًا إلى المادة (الثانية) من القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة، وذلك في إطار جهود “سدايا” لبناء سجل وطني موحد لمتابعة التزام الجهات بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.

وتُعد منصة حوكمة البيانات الوطنية إحدى القنوات المستخدمة لتقديم الخدمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، من خلال مساعدة الجهات والأفراد على الالتزام بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية والوثائق الصادرة من “سدايا” ذات الصلة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: أداة التقييم الذاتي للالتزام، وخدمة إشعار تسرب البيانات الشخصية، وتقييم الأثر على الخصوصية، وكذلك خدمة استقبال الشكاوى الناشئة عن معالجة البيانات.

وأهابت وزارة السياحة بمقدمي الخدمات السياحية إلى التسجيل في المنصة عبر الرابط التالي: https://dgp.sdaia.gov.sa/wps/portal/pdp/Registration/private, والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة بطريقة سهلة وميسّرة لضمان التزام الجهات بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية، مُشيرةً إلى أن عدم التسجيل يُعد مخالفة نظامية يُطبق بشأنها ما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من نظام حماية البيانات الشخصية.